Небывалый ажиотаж у канаток. В горах Сочи запечатлели огромные очереди после открытия горнолыжного сезона

Очереди на подъемник выстраиваются с раннего утра.

У любителей рассекать по крутым снежным склонам - праздник. В горах Сочи официально открылся зимний курортный сезон. Кстати, старт дали без срывов. А все потому, что в последние дни вершины гор заметало. Снега насыпало столько, что трассы оказались готовы к приему лыжников и сноубордистов.

Желающих опробовать свеженький снежный покров оказалось немало. Гигантскую очередь на подъемники в горах Сочи сняли на видео. Ажиотаж наблюдается с самого утра. У подъемников горнолыжного курорта «Красная Поляна» выстраиваются десятки людей. Желающих прокатиться на фуникулере так много, что ждать приходится около 20-30 минут.

При этом на самой вершине толпы людей с досками - все они приехали наслаждаться снежными склонами и отличной погодой. Сейчас на высоте 2050 метров светит солнце и штиль - самое то, чтобы кататься!

Ажиотаж на вершинах гор в первый день катания.

Отметим, что ажиотаж вероятно связан с тем, что пока трассы для катаний доступны лишь на «Красной Поляне». Соседние курорты - «Роза Хутор» и «Газпром» - все еще закрыты для катаний. Как отметили специалисты, в этом году декабрь выдался аномально теплым. Несмотря на то, что снег в последние дни шел сильный, далеко не на всех трассах сформировался нужный снежный покров. Но к 29-му числу все склоны будут доступны и желающие смогут снять пробу с первого «вельвета» и на других курортах.

Стоит сказать, что в горах Сочи с каждым днем прибывает все больше туристов. Сейчас отели и гостиницы загружены на 60%. Но уже через неделю ситуация будет абсолютно иной.

Людей на вершинах становится все больше.

- В разгар праздников загрузка горного кластера ожидается не менее 90 %, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Наиболее востребованными традиционно остаются отели категории 5 звезд.

Так, согласно данным сочинской мэрии, пятизвездочные отели будут заполнены на 100%. Основные даты заездов начнутся аккурат перед Новым годом - 30-31 декабря. Большинство туристов решили слушать бой курантов в живописных местах Сочи.

Пока открыты трассы лишь одного горнолыжного курорта из трех.

Кстати, к большому турпотоку на курорте готовы - автоинспекторы будут следить за дорожной обстановкой, а их коллеги из МВД усилят патрулирование улице. Тем временем аэропорт Сочи готовится встречать пассажиров из разных уголков России. Это по-прежнему единственный действующий аэровокзал на юге страны.

- На время пиковых нагрузок работать будут не только сотрудники, но и волонтеры, появятся дополнительные зоны досмотра, - уточняют в администрации Краснодарского края.