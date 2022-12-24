Почти не дышала. На Кубани женщина упала без чувств, гуляя с двумя детьми

Благодаря грамотные и быстрым действиям врача молодая мама сможет продолжать двигаться и говорить. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Этот случай произошел на одной из улиц в Лабинск. Девушка гуляла с двумя маленькими детьми. В какой-то момент она рухнула на асфальт без чувств, чем напугала крошек. Растерянные, они начали плакать. На крик детей сбежались прохожие, которые вызвали скорую помощь.

Бригада медиков прибыла молниеносно. Пощупав пульс и быстро осмотрев девушку, врачи поняли - медлить нельзя. Требуется госпитализация. В итоге маму с двумя детьми доставили в региональный сосудистый центр Лабинской ЦРБ.

Как оказалось, у девушки было подозрение на ишемический инсульт.

- В экстренном порядке пациентке выполнили комплекс лабораторных и инструментальных исследований, включая КТ головного мозга, - уточняют в минздраве Кубани.

Во время исследования медики диагностировали у молодой матери острое нарушение мозгового кровообращения. Как объясняют специалисты, этот внезапный сбой нормального кровотока в мозге, возникший в результате закупорки или разрыва сосудов. Но самое страшное - он ведет к потери речи и движения. Чтобы спасти девушку, врачи выполнили эндоваскулярную тромбоэктомию (метод, позволяющий удалить тромб (згусток), который закрыл сосуд, без удаления части самого сосуда - прим.ред.).

- Сразу после манипуляции у пациентки восстановилась речь и движение в конечностях, - добавили в минздраве региона. - Девушку в удовлетворительном состоянии перевели в профильное отделение.

А уже через 12 часов ей выполнили контрольную компьютерную томографию головного мозга. На ней не выявили значимых зон ишемии.

Сейчас жизни и здоровью молодой мамы ничего не угрожает.