Ожидается аншлаг. Как горнолыжные курорты Сочи подготовились к приему гостей

Чиновники оценили степень готовности объектов к приему туристов. Фото: администрация Сочи

Горнолыжные курорты Сочи осмотрела краевая межведомственная комиссия. Чиновники оценили степень готовности объектов к приему туристов.

На «Красной Поляне» на высоте более 2000 метров уже открылась часть трасс. На остальных курортах можно будет прокатиться с 27 декабря. Открытие отложили из-за аномально теплой зимы.

- Прогнозируем, что загрузка горного кластера в пиковые даты будет доходить до 90% и наша задача – обеспечить гостям безопасный, качественный и комфортный отдых, – заявил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

В новогодние и рождественские праздники международный аэропорт Сочи планирует принять не менее 570 тысяч пассажиров. Это на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Такие показатели связаны с тем, что аэропорт продолжает оставаться единственным авиахабом на Юге страны.

Для комфортного и быстрого обслуживание туристов в аэропорту открыли новую входную группы. Также были организованы дополнительные зоны досмотра.

Кстати, на новогодние праздники усилят безопасность. Все правоохранительные структуры будут переведены в усиленный режим работы. Сотрудники Росгвардии проверили все отели и гостиницы горнолыжных курортов. Все замечания устранили.

- В городе уже наработан опыт организации массового пребывания туристов. Обеспечен контроль во всех сферах. Особое внимание уделяем вопросам безопасности, – отметила заммэра Сочи Инна Петухова.

На данный момент, загрузка отелей горного кластера составляет около 60%. Большим спросом пользуются пятизвездочные отели. Уровень их бронирования превышает 90%.

- В среднем номерной фонд региона на новогодние праздники забронирован на 44 процента. При этом гостиницы в горных частях края – более, чем на 70 процентов, рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.