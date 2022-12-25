В Краснодарском крае полыхал торговый центр на площади 1000 квадратных метров

Фото: kropnews

Утром 25 декабря произошел пожар в станице Тбилисской Краснодарского края. Там загорелся торговый центр «Вега». Языки пламени и черные клубы дыма возвышались над зданием несколько минут.

- В 08:15 диспетчеру Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в станице Тбилисской на улице Октябрьской. В 08:23 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание здания на площади 1000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Проведена разведка помещений проведена двумя звеньями газодымозащитной службы. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Локализовать возгорание удалось в 09:07. Чтобы потушить огонь спасателям потребовалось меньше часа.

- При ликвидации пожара задействовано 63 человека, 18 единиц техники, от МЧС России 39 человек личного состава, 10 единиц техники, - добавили спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В настоящее время устанавливаются причины случившегося, назначены экспертизы.

Эпичное видео пожара опубликовали очевидцы в соцсетях. Кроме этого, обстановку на 9:30 утра сняли пожарные, на кадрах видно, что открытого горения уже нет. Пожарные проливают тлеющие участки, чтобы не допустить повторного возгорания.