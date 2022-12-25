Идет с запада. Погода в Краснодарском крае испортится из-за нового циклона

В Краснодарском крае резко испортится погода после теплых выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае резко испортится погода после теплых выходных. На Кубани прогнозируют туман, мокрый снег и сильный ветер. Метеорологи отмечают, что влияние окажет приближающийся с запада циклон.

Погода испортится уже в это воскресенье, 25 декабря. Под конец выходных в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь от слабого до умеренного. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Сегодня на погоду Кубани начнет оказывать влияние приближающийся с запада циклон. Облаков в небе станет больше и местами пройдут небольшие дожди, что немного ограничит дневной прогрев, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в центре погоды «Фобос».

К слову, в столице Кубани дождь не ожидается. В Краснодаре воздух прогреется до +12 градусов. В северной части Краснодарского края термометры будут показывать от +4 до +9 градусов. А на побережье Черного моря обещают +14 градусов тепла.

В начале последней недели 2022 года также ожидаются дожди. В предгорьях и горах пойдет мокрый снег. Скорость ветра южного направления при порывах составит до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется на основной территории края до +9 градусов. На курортах Черного моря термометры будут показывать до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что январь будет претендовать на звание самого теплого месяца зимы, поскольку ожидается температура со знаком «плюс». По данным метеорологов, среднемесячные значения будут выше обычного. А это сулит дожди, к которым жители края уже привыкли. Морозных дней ждать не стоит.