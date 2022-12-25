Врачи Новороссийска вытащили из пищевода 1,5-годовалого ребенка куриную кость в 4 см

Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

В больницу Новороссийска родители привезли 1,5 годовалого ребенка. Малыш жаловался на боль в горле, у него было затруднено дыхание, есть ничего не мог. Выяснилось, что мальчик ел суп и подавился куриной косточкой.

- Ребенка осмотрели детский хирург и ЛОР-врач, его срочно отвезти на рентген. Но рентген не выявил инородных тел, поэтому врачи решили осмотреть пищеварительный тракт маленького пациента с помощью эндоскопа, - сообщиле в больнице.

Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

Только после осмотра эндоскопом у малыша обнаружили в пищеводе большую куриную кость.

- Проведение эзофагоскопии позволяет точно определить характер предмета, уровень его нахождения, оценить целостность стенок пищеводной трубки и глубину возможного ранения для определения необходимости, объема и срочности хирургического вмешательства, - отметили медики.

Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

Врачи сообщили, что чужеродные предметы или куски пищи, застрявшие в просвете пищеварительной трубки, могут вызвать пролежни, некроз слизистой оболочки, гематомы, кроме этого, могут вызывать удушье. В связи с этим медики оперативно приступили к операции. Они удалили кость из пищевода под общим наркозом.

- Врачи эндоскопического отделения зрительно контролируя происходящее на мониторе, выполнили захват предмета специальной корзинкой и аккуратно извлекли из пищевода проглоченный предмет, - рассказали в больнице Новороссийска.

С ребенком все хорошо, его отпустили домой. А медики попросили всех остальных родителей внимательнее следить за детьми и заботиться об их благе.