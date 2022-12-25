«Это первый раз, когда едем не на лечение»: дети-инвалиды впервые отправились в круизное путешествие из Сочи

Малыши загадали путешествие для себя и своих близких на «Елке желаний». Фото: администрация Сочи

Дети-инвалиды из Сочи отправились на лайнере в путешествие в канун Нового года. Малыши загадали путешествие для себя и своих близких на «Елке желаний».

Пять семей уже побывали в Стамбуле, познакомились с знаменитыми портовыми города Турции и провели семь дней на круизном лайнере в Черном море. Желание ребятишек смог исполнить реабилитационный центр при поддержке администрации.

- На лайнере подготовлена большая анимационная программа для детей и их родителей. Это прекрасная возможность всей семьей перезагрузиться, отдохнуть, набраться сил и, конечно, продолжать верить в исполнение новогодних желаний, - рассказала «Комсомольской правде-Кубань» заммэра Сочи Елена Канюк.

Стоит отметить, что лайнер оборудован всем необходимым для комфортного нахождения пассажиров с ограниченными возможностями. Специалисты тщательно проверяли судно. Корабль прошел техническую подготовку.

Лайнер останавливается во всех знаменитых портах Турции. Пассажиры могут отправиться на интересные экскурсии и ближе познакомиться с культурой соседней страны.

- Для нас это стало настоящим новогодним чудом! Мы получили столько впечатлений, окунались в праздник, - поделилась своими впечатлениями сочинка Алина Дроздова, мама 11-летней Кати.

Как удалось узнать «Комсомольской правде-Кубань», еще пять семей из Сочи отправились в круизное путешествие в субботу, 24 декабря.

- Это первая наша поездка, когда мы собирали сумку не на реабилитацию или лечение, а отдых. И мы ждем возможности немного отключиться от проблем, отдохнуть, - со слезами на глазах рассказала Олеся Коваленко, мама 5-летнего Кирилла.