«Спасибо за помощь, это безумие!»: Восхищенные поддержкой мобилизованные бойцы записали видео с благодарностью жителям Кубани

Скриншот с видео

В Ейске молодогвардейцы, волонтеры, представители общественности каждый день собирают необходимые вещи и подарки к Новому году для военнослужащих. Партиями гуманитарный груз отправляется в зону спецоперации на Украине. Во время очередного приема бойцы были восхищены поддержкой и записали трогательное видео со словами благодарности.

- Не могу не поделиться приветом от наших героев! – опубликовал ролик в соцсетях глава района Роман Бублик под хэштегом #МыВместе.

На кадрах мобилизованные благодарят за гуманитарную помощь и отмечают: победа будет за нами.

- Всем добрый день! Вчера встретились с парнями, нам передали много полезного. Хотим выразить свою благодарность всем неравнодушным людям за оказанную поддержку. Все поставленные перед нами задачи будут выполнены. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Слава России! – отметили бойцы.

Другие ребята тоже приняли помощь и передали привет землякам.

- Всем привет от отдельной роты разведки! Город Ейск, вам огромное спасибо за такую помощь! Это просто безумие! Ребята будут получать огромное удовольствие от того, что вы прислали Антиматрица, вам отдельный поклое. Поликлинике №1, заведующей, низкий поклон! ВПО «Звезда», вас мы любим отдельно, очень рады вас всегда видеть. Скоро вернемся с победой! – заключил солдат.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что один из тех, кто поддерживает наших ребят на передовой, - популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский. Он постоянно снимает свои поездки в зону СВО. В роликах показывает, как передают военным собранный гуманитарный груз, а также, в каких условиях сейчас находятся наши бойцы. Последний раз блогер показал, как российские солдаты в зоне СВО наряжают елочку к Новому году.