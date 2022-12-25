Неизвестный угрожает семье из Сочи, поджигает машины и пытается отжать бизнес

Сотрудники правоохранительных органов изучают камеры видеонаблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сочи заявила в полицию, что ее семью терроризирует неизвестный мужчина. Она отметила, что получает постоянные анонимные угрозы. А недавно возле дома кто-то сжег их машину.

Александра родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но год назад вместе с родителями и мужем уехала в Сочи. Ходят слухи, что переезд был вынужденным. Соседи рассказывают, что семья бежала от любовника старшей сестры. В Питере он поджег дорогую иномарку в 2021 году, а через год разбил новую машину топором.

И вот чреда похожих событий продолжилась. И все подозрения сейчас падают именно на этого человека. Пострадавшая подозревает, что любовник сестры выследил их, и снова принялся за старое.

Новый красненький BMW неожиданно загорелся во дворе дома Центрального района Сочи. Очевидцы уверяют, что это был поджог. Инцидент произошел 19 декабря на улице Виноградная рядом с домом № 4.

- Автомобиль удалось спасти от полного выгорания. Судя по видео, огнем была охвачена передняя часть транспортного средства, - рассказали очевидцы пожара.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали поджог. А семья не сомневается в причастности их старого знакомого.

- По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.