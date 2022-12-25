От 100 до 350 тысяч рублей: Новогоднюю ночь премиум-класса предлагают на побережье Краснодарского края

Новогодняя ночь на побережье премиум-класса Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый год - один из самых долгожданных праздников. Его хочется встретить в хорошем месте с волшебной сказочной атмосферой. Для кого-то самое лучшее – новогодний стол дома: с оливьешкой, селедкой под шубой, мандаринами и бокальчиком игристого. А кто-то может позволить себе отдохнуть на широкую ногу и предпочитает шикарные царские хоромы в лучших отелях на берегу моря.

Отели Краснодарского края как раз и предлагают номера за сотни тысяч рублей для мажоров, которые хотят немного облегчить свои карманы. Новогоднюю ночь премиум-класса можно, например, встретить в Геленджике за 350 тысяч. Именно столько обойдется президентский люкс в одном из пятизвездочных отелей курорта.

Обычные номера, конечно же, в отеле стоят в десять раз дешевле – от 24 тысяч. Не в праздничные дни здесь можно разместиться за 9 тысяч, да и президентский люкс стоит в два раза дешевле – 177 тысяч за сутки.

В Сочи дипломатический люкс в пятизвездочном отеле в новогоднюю ночь можно забронировать за 100 тысяч рублей, когда обычный номерной фонд оценивается от 24 тысяч рублей. В другом отеле роскошный номер Делюкс стоит 308 тысяч рублей, а комната в 45 квадратных метров – 97 тысяч за ночь.

Стоит отметить, что новогодний вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой и развлекательной программой с застольем не входит в стоимость номеров в отелях и оплачивается отдельно.

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