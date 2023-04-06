Жители Новороссийска собрали 1 млн 600 тысяч рублей на новое жилье для живущего в сарае пенсионера

Этот дом был построен в начале 20 века. Фото: скриншот видео.

Полуразрушенный сарай на окраине Натухаевской можно и не заметить. Уже настолько осело, да пригнулось к земле здание, возведенное сто лет назад. Провалившаяся крыша, забитые досками окна – обычный заброшенный станичный дом, хозяева которого в поисках лучшей доли переехали в город. Но в этом доме с самого детства живет 70 - летний Александр Курганов.

Прожив жизнь простого деревенского работяги Александр Филиппович к старости так и не нажил богатств. Родительская саманная хата – все имущество бывшего газоэлектросварщика.

Дом находится рядом с кладбищем. Фото: vk.com/id191409001

- Я живу в этом доме всю жизнь. Он был построен еще в революцию. Затем в 1970-ом на скорую руку сделали эту времянку. Строили по кубанским обычаям: стены из самана, пол земляной, крыша соломенная. Думали, что это на пару лет, а она сохранилась и я в ней живу до сих пор, - рассказывает Александр Филиппович.

В ста метрах от дома станичное кладбище. Здесь много мусора, сухостоя и веток, которые зимой идут на растопку печки. В доме еще есть электроплита, но она маломощная, да и транжирить электричество хозяин не может – потом из-за счетов за коммуналку пенсии не хватит на продукты.

- Кое-как с пенсии плачу за свет. Все остальное уходит на продукты. На стройматериал уже не остается денег. Да и кто ремонтировать будет? Я уже не могу. Рабочих нанять дорого. Жду, когда потолок упадет и накроет, - сетует старик.

Через месяц пенсионер отметит новоселье. Фото: vk.com/id191409001

Александр Курганов – вдовец. Жена умерла через пять лет после свадьбы так и не успев родить наследников. Больше и не женился. Есть старший брат, но он недавно перенес сложную операцию на сердце и тоже нуждается в помощи.

На одинокого пожилого человека обратили внимание новороссийские волонтеры. Елена Тришина объявила сбор средств на строительство нового дома для Александра Курганова.

- Я долго думала, чем мы можем помочь. Покупать жилье в станице выходит очень дорого! Есть вариант поставить небольшой модульный домик. На его установку на участке уйдет всего лишь две недели, - рассказала Елена Тришина.

Волонтеры подсчитали, что для покупки домика площадью 40 кв.м. необходимо собрать 1 млн. 230 тыс. рублей. Еще потребуется около 181 тыс. на снос старого дома, установку новых септика, бойлера и отопительных приборов. Также нужно будет купить мебель, технику и кое-что из одежды, а также дать пенсионеру немного денег на жизнь. В конце марта 2023 года был объявлен сбор в размере 1 млн. 600 тыс. рублей. Собрать необходимую сумму удалось менее, чем за неделю.

- Сбор был очень тяжелым, сумма не маленькая, некоторым он не откликнулся по ряду причин. Но мы справились, - объявила 2 апреля о закрытии сбора Елена Тришина.

Уже через два дня на участке Александра Филипповича работала строительная техника. Начался слом и покосившегося дореволюционного домика, и саманной времянки, где в последнее время жил хозяин.

Перед тем как установить жилой модуль, во дворе смонтируют септик. Так как дом не подключен к центральной канализации, все хозяйственно-бытовые сточные воды будут поступать в специальную яму. Волонтеры обещают, что менее чем через месяц 70-летний Александр Курганов отметить новоселье.