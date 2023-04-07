Что сказала тайная дочь на могиле Жириновского в годовщину его смерти

Владимир Жириновский умер весной 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле соратники Владимира Жириновского отмечают годовщину его смерти. Одно из траурных мероприятий прошло на Новодевичьем кладбище, где на могиле политика установлен памятник в полный рост, рассказывает kp.ru.

Здесь собрались самые близкие яркого Владимира Вольфовича. Пришла помянуть и внебрачная дочь Анастасия Петрова. Несмотря на то, что Жириновский очень поздно публично объявил о ее существовании, женщина никогда не держала на него обиду. Впервые общественность увидела Анастасию на похоронах отца, где она очень искренне оплакивала уход близкого человека.

- Я очень горжусь, что именно этот человек, выдающийся государственный деятель России Владимир Вольфович Жириновский является моим отцом. Вечная ему светлая память. Спи спокойно, папа, - цитирует kp.ru прощальную речь Анастасии с отцом.

Дочь политика Анастасия Петрова. Фото: кадр эфира Россия 1.

У Владимира Жириновская была единственная законная жена Галина Лебедева и общей с ней ребенок – сын Игорь. Семейная жизнь супругов была бурной. В 1978 году они развелись, а спустя два года стали снова жить вместе.

Впрочем, наличие жены рядом не мешала Владимиру Вольфовичу вести яркую жизнь не только в политике. Рядом с ним всегда были интересные женщины. О матери Анастасии он вообще говорил, давно бы женился на ней, если бы в России было разрешено многоженство.

Более откровенно политик рассказывал о женщине, родившей ему еще одного сына – Олега Эйдельштейна. Его мать, осетинку Жанну Газдарову судьба свела на Кубе в 1985-м, где они вместе работали, рассказывает kp.ru.

Политик признал отпрысков и всячески поддерживал. Присутствовал на важных событиях детей, например, гулял на ее свадьбе и встречал с внучкой из роддома единственную дочь Анастасию Петрову.