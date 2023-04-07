Надвигаются ливни с градом. Кубань ждут резкие изменения погоды

Тучи затянули небо над Краснодарским краем

Кубань снова испытывает стихия. Синоптики предупредили о ливнях с градом, которые могут накрыть Краснодарский край 7 и 8 апреля.

- На юге России прогнозируются дождь, ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, период холодной погоды продлится до середины следующей недели. А вот по данным краевого гидрометцентра, дожди закончатся уже в субботу. Но при этом солнечные дни продержаться два дня, потом снова на неделю в регион придут дожди.

- 7 апреля ночью и утром пройдет кратковременный дождь, днем местами с грозой, в отдельных районах ожидаются ливни. Штормовое предупреждение сохраняется до обеда 8 апреля, - отметили синоптики.

Температура воздуха ночью 9 градусов, днем воздух прогреется до 16-17 градусов.

В субботу, 8 апреля, по прогнозам в Краснодаре ожидается кратковременный дождь с грозой, в воскресенье существенных осадков не ожидается. Температура воздуха к концу выходных плавно поднимется до +18 градусов.