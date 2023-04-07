Дождевые воды подобрались к жилым домам. Потопы грозят нескольким районам Краснодарского края

Реки достигли критических отметок Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае предупредили о подъеме воды в реках из-за дождей. Интенсивные осадки спровоцировали повышение уровня воды в малых реках. Так, например, в станицах Ахметовской и Отважной Лабинского района наблюдалась схожая ситуация: там до опасных отметок поднимались реки Ецока и Окард.

- В целях предотвращения разлива рек и подтопления придомовых территорий сотрудники сельских администраций и аварийно-спасательного отряда района провели расчистку трубных и мостовых переходов от древесных остатков, принесенных водой, - отметил глава Лабинского района Владимир Забураев.

В районах расчищают русла

Кроме этого, угрозу затопления жилых домов создали дождевые воды в станице Чернореченской Лабинского района. Местные власти для оттока воды оперативно восстановили пропускную способность дренажных кюветов, чтобы улучшить ситуацию.

В настоящее время уровни рек опустились ниже отметок неблагоприятного явления. Но по прогнозам, паводки возможны до конца дня 8 апреля. Потопы грозят нескольким районам Краснодарского края.

- На Кубани ожидаются подъемы уровней воды в реках Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Усть-Лабинского, Курганинского, Апшеронского районов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Днем и до конца суток 8 апреля в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.