Арсенал оружия оказался музейными экспонатами. Водителя Mercedes с автоматами после переполоха в Сочи проверят полицейские

Проверка продолжается

В Сочи при въезде в Центральный район города-курорта инспекторы остановили подозрительный Mercedes. В салоне машины лежал целый арсенал оружия: десяток автоматов и ружей. На место сразу были вызваны свидетели, огнестрелы сфотографировали, водителя допросили.

После переполоха выяснилось, что огнестрельное оружие ненастоящее. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают подлинность изъятых экземпляров.

- Водитель Mercedes – 45-летний местный житель. Его госавтоинспекторы остановили на одной из улиц курорта для проверки документов. В салоне иномарки полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием. По предварительным данным, предметы являются музейными экспонатами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/chp_krd

Мужчина сообщил, что арсенал предназначен для краснодарского музея в Сочи. Макеты должны были использовать в праздничных мероприятиях. Проверка продолжается.