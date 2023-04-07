Активисты кубанской станицы второй день перекрывают дорогу на мусорный полигон из-за экологической угрозы: власти нашли решение

Люди бросились под тонары. Фото: скриншот видео

В станице Полтавской Красноармейского района Кубани неспокойно. Местные жители не пускают груженные тонары к мусорному полигону. Акции по перекрытию дорог начались в четверг, 6 апреля и продолжились на следующий день.

- Хотим, чтобы мусоровозы перестали ездить по станице. Это нам обещал губернатор Краснодарского края. Но беспредел продолжается, никаких альтернативных путей так и не было разработано. Мы полагаем, что Вениамину Ивановичу подают искаженную информацию, - рассказала «КП»-Кубань» председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.

Станичники подсчитали, что в сутки по дорогам проходит 60-70 машин. Они везут отходы из трех районов – Красноармейского, Славянского и Крымского. Бесконечное движение грузовиков с отходами загрязняет воздух, днем и ночью стоит шум от транспорта. Но не это главное – полигон, на который свозится мусор, представляет опасность для экологии.

- Это межмунициапльный полигон. А значит, он должен быть оснащен системой сбора фильтата и свалочного газа, на нем должна быть подложка, чтобы вредные вещества не уходили в воду и почву. Ведь они угрожают рисовым полям и людям. Ничего этого нет. Сейчас по закону без этих технологических решений до 2026 года могут работать городские свалки, но не такого масштаба объекты, как у нас, - готовит Гаряева.

Альтернативная дорога смогла бы решить часть проблем, считают активисты. На разных уровнях путь обещают провести к полигону почти год. Но решений так до сих пор не выработано.

- Существует терсхема, по которой аварийные потоки могут быть переправлены в Темрюк. Может, сейчас прекратить завоз отходов в нашу станицу, привести в порядок полигон, построить дорогу и только потом разрешить работу объекта? – задается вопросом экоактивистка Гаряева.

Попытка остановить движение тонаров закончилась для активистов штрафами.

На инвалидной коляске против мусоровозов

На следующий день после разгона жителей на мост, ведущий к полигону, выехал Юрий Трубачев. Он передвигается на инвалидной коляске и уже несколько раз перекрывал дорогу. Его не останавливают ни штрафы, ни плохая погода. Между тем вереница из мусоровозов вновь собралась на подъезде к свалке. Не могут разгрузиться 12 машин, сообщил взволнованный регоператор «Экотехпром».

- На данный момент графики вывоза мусора сорваны из-за двухдневной блокировки автомобильной дороги. Вывоз осуществляется с отставанием, - отметили в компании. - Региональный оператор «Экотехпром» выступает за правовое решение сложившейся ситуации. Неправомерная блокировка автомобильных дорог приводит к срывам вывоза мусора в трех районах Краснодарского края, в том числе в Красноармейском, а также ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Поиски альтернативных дорог

Власти услышали требования станичников. В ближайшее время займутся оформлением документов на мост. Переправа находится на объездной автодороге станицы Полтавской.

- Собственнику полигона указано в кратчайшие сроки, до 15 апреля, выполнить заключение договора, на проектирование мостового сооружения. Соответственно дальше, пройти госэкзпертизу и подтвердить то, что мостовое сооружение может эксплуатироваться с данными нагрузками, - рассказал заместитель главы Красноармейского района Игорь Никитин.

Администрация муниципалитета до 1 июня должна подготовить публичный сервитут. Чиновники будут контролировать собственника полигона, чтобы он поскорее убрал мусоровозы с улиц станицы.