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Происшествия7 апреля 2023 11:01

Она писала его портреты, он обещал посвятить ей песню. Из-за романа с «британским музыкантом» в сети жительница Кубани лишилась 750 тысяч рублей

Суд вынес приговор мошенникам, которые под видом музыканта Тома Оделла обманули жительницу Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Мошенники выплатили жертве материальный ущерб

Мошенники выплатили жертве материальный ущерб

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Лабинске за пособничество в мошенничестве осуждены граждане Украины и Нигерии. Евгений Чупин и Георге Дестини Монди вместе с неустановленными лицами обманом выманили из жительницы Краснодарского края 750 тысяч рублей.

Жертвой оказалась творческая и тонкая натура из города Лабинска. Художница была уверена, что в соцсетях ей пишет известный британский исполнитель Том Оделл. С «музыкантом» у нее завязался бурный роман. Она писала его портреты, он обещал посвятить ей песню. Спустя несколько месяцев «британская звезда» сообщила, что попала в беду. Со страницы Оделла сыпались сообщение, что ему срочно нужна помощь. Но, как выяснилось, за личностью артиста стояли как минимум два мошенника.

- Один из мужчин под видом британского музыканта Тома Оделла вел романтическую переписку с жительницей Лабинска. Под предлогом покупки недвижимости в России для совместного проживания, а также для разблокировки банковского счета мужчина убедил потерпевшую перевести более 700 тысяч рублей, обещая все вернуть, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Оба мужчины проведут время за решеткой

Оба мужчины проведут время за решеткой

Художница просила предоставить доказательства, что Том действительно настоящий. Но в ответ получала сообщения о том, что никто не должен знать об их отношениях на расстоянии, потому что он известная личность с сотнями тысяч фанатов. Женщина доверилась возлюбленному, с которым делилась личным, взяла два кредита и перевела деньги на российский счет, который ей прислали мошенники.

Перевод поступил на карту украинца Чупина. А жительница Кубани осталась с разбитым сердцем и огромным долгом. Мошенник, согласно договоренности, часть денег оставил себе, а остальное перевел сообщнику - Георге Дестини Монди. Обоих мужчин задержали в Москве.

- В суде оба признали вину. Евгению Чупину дали 1 год 2 месяца тюрьмы, Георге Дестини Монди проведет в колонии общего режима на месяц больше. Суд также взыскал с них в пользу потерпевший материальный ущерб, - добавили в пресс-службе судов.

ЧППроисшествия: ЧП