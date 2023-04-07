Она писала его портреты, он обещал посвятить ей песню. Из-за романа с «британским музыкантом» в сети жительница Кубани лишилась 750 тысяч рублей

Мошенники выплатили жертве материальный ущерб Фото: Евгения ГУСЕВА

В Лабинске за пособничество в мошенничестве осуждены граждане Украины и Нигерии. Евгений Чупин и Георге Дестини Монди вместе с неустановленными лицами обманом выманили из жительницы Краснодарского края 750 тысяч рублей.

Жертвой оказалась творческая и тонкая натура из города Лабинска. Художница была уверена, что в соцсетях ей пишет известный британский исполнитель Том Оделл. С «музыкантом» у нее завязался бурный роман. Она писала его портреты, он обещал посвятить ей песню. Спустя несколько месяцев «британская звезда» сообщила, что попала в беду. Со страницы Оделла сыпались сообщение, что ему срочно нужна помощь. Но, как выяснилось, за личностью артиста стояли как минимум два мошенника.

- Один из мужчин под видом британского музыканта Тома Оделла вел романтическую переписку с жительницей Лабинска. Под предлогом покупки недвижимости в России для совместного проживания, а также для разблокировки банковского счета мужчина убедил потерпевшую перевести более 700 тысяч рублей, обещая все вернуть, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Оба мужчины проведут время за решеткой

Художница просила предоставить доказательства, что Том действительно настоящий. Но в ответ получала сообщения о том, что никто не должен знать об их отношениях на расстоянии, потому что он известная личность с сотнями тысяч фанатов. Женщина доверилась возлюбленному, с которым делилась личным, взяла два кредита и перевела деньги на российский счет, который ей прислали мошенники.

Перевод поступил на карту украинца Чупина. А жительница Кубани осталась с разбитым сердцем и огромным долгом. Мошенник, согласно договоренности, часть денег оставил себе, а остальное перевел сообщнику - Георге Дестини Монди. Обоих мужчин задержали в Москве.

- В суде оба признали вину. Евгению Чупину дали 1 год 2 месяца тюрьмы, Георге Дестини Монди проведет в колонии общего режима на месяц больше. Суд также взыскал с них в пользу потерпевший материальный ущерб, - добавили в пресс-службе судов.