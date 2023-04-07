Движение по Дальнему западному обходу Краснодара откроют к лету

Дальний западный обход Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Движение по Дальнему западному обходу Краснодара запустят уже летом. Автомобилисты, проезжающие в сторону Крыма, смогут заехать на него на 1305-м километре трассы М-4 «Дон» вблизи станицы Пластуновской. В настоящее время дорожники строят на этом участке транспортную развязку. А водители, следующие в сторону Краснодара, проезжают только по одной полосе.

- Возведены опоры и подпорные стенки, смонтированы все балки, отсыпаны и заасфальтированы подъезды к путепроводу, который станет частью этой развязки, - сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Как отметили в компании, автомобили смогут проехать по участку в штатном режиме уже на майских праздниках.

- Движение по 1,5 км основного хода под путепроводом запустят в штатном режиме – по двум полосам, - уточнили в ГК «Автодор».

Съезд с Дальнего западного обхода обустроят на пересечении с А-289 в районе станицы Марьянской. Сейчас дорожники реконструируют участок трассы, который станет частью запланированной транспортной развязки.

Изменение схемы движения на А-289

- После реконструкции по этим двум полосам в пик будущего летнего сезона поедут автомобили в сторону Краснодара, в том числе съезжая с Дальнего западного обхода, - рассказали в «Автодоре».

В настоящее время движение с трассы А-289 перевели на две дорожные полосы, построенные в сторону Керчи. Для водителей открыли по одной полосе в каждом направлении. К летнему сезону специалисты восстановят дорожные элементы А-289, демонтированные при реконструкции.

- Для защиты от шума с дороги предусмотрено устройство акустических экранов, в том числе вдоль съезда транспортной развязки, связывающей Дальний западный обход Краснодара с участком автодороги А-289, - уточнили в «Автодоре».

Напомним, за счет нового Дальнего западного обхода Краснодара весь транзитный транспорт будет проезжать мимо краевого центра. Это позволит улучшить экологическую ситуацию и разгрузить транспортный поток.

Отмечается, что Дальний западный обход строят с опережением сроков. Его откроют на полгода раньше запланированной даты.