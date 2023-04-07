Волонтеры из Краснодара доставили «Соболь» для медиков Донбасса

«Соболь» для госпиталя доехал до Горловки Фото: Марина Репещук

Волонтеры из движения «Гражданская инициатива» 6 апреля доставили в Горловку автомобиль «Соболь». Отремонтированный микроавтобус стал хорошим подарком для медиков и раненых бойцов. Это уже четвертая машина, которую краснодарские добровольцы купили на собранные деньги для нужд СВО.

- Эта покупка произошла спонтанно. Сначала мы объявили сбор на «Ниву» по просьбе военных. Она им была нужна для решения тактических задач. Но техника у подразделения появилась раньше, чем мы смогли собрать деньги. Поэтому более 85 тысяч рублей мы направили на ремонт «Соболя». Его нам безвозмездно передал местный бизнесмен Виталий, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель движения «Гражданская инициатива» Марина Репещук.

Кроме машины, краснодарские волонтеры отвезли полный комплект колес -внедорожников для «Нивы». Такой запрос пришел от штурмовой бригады Горловки.

Волонтеры выгружают гуманитарку Фото: Марина Репещук

- Оставшиеся деньги мы потратили на ортопедический матрас для командира роты, получившего на передовой серьезные травмы позвоночника в результате ранения и обрушения на него стены здания во время артобстрела. А также закупили рации и большие походные котелки для бойцов на передовой, - отметила Репещук.

В этот раз гуманитарная миссия отвезла в ДНР тонну продуктов, лекарства, инвалидные коляски и костыли.