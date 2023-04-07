Семья казаков-фермеров отдала весь урожай картофеля бойцам СВО

Владимир Стрельченко с дочерью Фото: личный архив

Владимир Стрельченко – казак из Славянского района Кубани. В прошлом году в своем фермерском хозяйстве он собрал богатый урожай картофеля. Но только продавать его не стал. Более 30 тонн овощей – а это годовой заработок семьи - передал на нужды бойцам СВО.

- Сам я не смог пойти на передовую. После аварии здоровье подводит. Поэтому меня не взяли. Но душа за ребят болела. Мы посоветовались всей семьей и решили помочь. Теперь моя совесть чиста перед пацанами, мужиками и нашими защитниками, - рассказал «КП»-Кубань» Владимир.

Картофель отдавали партиями в воинские части, отвозили военнослужащим в Крым, передали в станицу Полтавскую, где волонтеры приготовили из сушенных овощей сублимированные супы для бойцов.

Весь урожай семья казака отдала бойцам Фото: личный архив

- Как минимум месяц военные были обеспечены картофелем. Потом хлопцы звонили, говорили «спасибо». Командир части сказал, что у ребят даже щеки порозовели. Их благодарность дорогого стоит. Ради нее все и делалось, - признался фермер.

За широкий жест семья Стрельченко получила благодарность от командования войсковой части. Кроме картофеля, казаки передавали за «ленточку» предметы первой необходимости. Они верят, что их помощь приблизит победу и поможет поддерживать боевой дух солдат и офицеров.