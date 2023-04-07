График отключения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чуть больше недели остается до окончания отопительного сезона. Это значит, что большинство кубанцев вздохнут с облегчением, ведь из квитанций исчезнет самая затратная строка - за отопление. А вот для самих тепловиков наступает горячая пора. Планы на подготовку к следующей зиме грандиозные:

-Полностью модернизируем 45 котельных: это четверть от общего количества! Там полностью поменяют оборудование, а значит все будет работать надежнее, - обрадовал технический директор Краснодартеплоэнерго Александр Белоус. - Заменим почти 22 километра сетей, из них почти два - магистральных с самым большим диаметром в 700 мм! Поменяем изоляцию на 25 километрах «воздушек»: там, где она уже обветшала.

Отопительный сезон в Краснодаре прошел спокойнее прежних: жалоб на «холодные батареи» было процентов на 20 меньше. Но тысячам краснодарцев пришлось, хоть и недолго, но посидеть без горячей воды зимой. Чтобы такого больше не произошло, все слабые места коммунальщики взяли на карандаш.

Поэтому в следующие месяцы особый упор сделают на Комсомольский микрорайон и Черемушки. Там взамен старых труб, которые отработали свой срок, уложат новые - из пенополиуретана. Этот современный материал позволяет кипятку не остывать по пути, а доходить в нужном качестве и объеме до наших квартир. При этом в Краснодартеплоэнерго обещают вести такие работы в основном под землей, чтобы не портить асфальт и не создавать пробки.

А там, где вести «раскопки» проблематично, на помощь придут роботы. Умные машины будут плавать по трубам и искать слабые места, например, где есть утечки, либо образовалась коррозия. Техника сообщит координаты специалистам и покажет масштабы проблемы по видеокамере. Чтобы не портить клумбы и тротуары, точечно будут менять именно эти места. В плане работ для роботов на ближайшие месяцы - обойти таким образом километров пять.

Правда, даже новые технологии пока не изменят традицию отключений горячей воды на две недели. Это нужно, чтобы и центральные сети, и систему в домах могли качественно подготовить к зиме. Готовить тазики нужно будет уже через неделю - к следующей пятнице. С 14 апреля принимать холодный душ будут жители почти 60 многоэтажек центра города, Фестивального района и Черемушек. А после майских праздников закаливанием займутся жители поселков в пригороде Краснодара, а также в ряде домов на Дубинке, в центре города, на Табачке, в Фестивальном и в Пашковке.

Тепловики приносят извинения горожанам за временные неудобства.

Где отключат горячую воду в Краснодаре в апреле?

Базовская, 69 14 - 28 апреля

Базовская, 87 14 - 28 апреля

Базовская, 87/1 14 - 28 апреля

Базовская, 89 14 - 28 апреля

Буденного, 161 14 - 28 апреля

Волжская, 77 17 - 30 апреля

Волжская, 106 17 - 30 апреля

Волжская, 108 17 - 30 апреля

Гаражная, 77 14 - 28 апреля

Гаражная, 77 А 14 - 28 апреля

Гаражная, 77 С 14 - 28 апреля

Гаражная, 77/1 14 - 28 апреля

Гаражная, 77/5 14 - 28 апреля

Гаражная, 77/6 14 - 28 апреля

Горького, 173 14 - 28 апреля

Длинная, 181 14 - 28 апреля

Длинная, 192 14 - 28 апреля

Заводская, 18 11 - 24мая

Колхозная, 5 14 - 28 апреля

Колхозная, 5/1 14 - 28 апреля

Колхозная, 9 14 - 28 апреля

Леваневского, 79 14 - 28 апреля

Леваневского, 81 14 - 28 апреля

Леваневского, 82 14 - 28 апреля

Леваневского, 91 14 - 28 апреля

Ленина, 101 14 - 28 апреля

Ленина, 103 14 - 28 апреля

Ленина, 88 14 - 28 апреля

Ленина, 88/1 14 - 28 апреля

Ленина, 90 14 - 28 апреля

Ленина, 90б 14 - 28 апреля

Ленина, 92 14 - 28 апреля

Ленина, 96 14 - 28 апреля

Мира, 69/1 14 - 28 апреля

Мира, 71 14 - 28 апреля

Новороссийская, 192 17 - 31 апреля

Новороссийская, 198 17 - 31 апреля

Новороссийская, 200 17 - 31 апреля

Новороссийская, 202 17 - 31 апреля

Новороссийская, 204 17 - 31 апреля

Новороссийская, 206 17 - 31 апреля

Новороссийская, 208 17 - 31 апреля

Орджоникидзе, 87 14 - 28 апреля

Орджоникидзе, 89 14 - 28 апреля

Орджоникидзе, 93 14 - 28 апреля

Пашковская, 131 14 - 28 апреля

Пашковская, 139 14 - 28 апреля

Пашковская, 146 14 - 28 апреля

Садовая, 17 14 - 28 апреля

Садовая, 23 14 - 28 апреля

Седина, 110 14 - 28 апреля

Седина, 138 14 - 28 апреля

Таганрогская, 13 17 - 30 апреля

Элеваторный пер., 16 14 - 28 апреля

Янковского, 75 14 - 28 апреля

Янковского, 77 14 - 28 апреля

Янковского, 88 14 - 28 апреля