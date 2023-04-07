Несовершеннолетних жителей Майкопа подозревают в хранении крупной партии наркотиков

В Майкопе задержали подростков с наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 16-летние подростки стали фигурантами уголовного дела. Парни нашли закладку с наркотиками еще в начале 2023 года. Неизвестно, сколько в свертке была запрещающих веществ изначально, но когда в феврале ребят задержала полиция, при них обнаружили массу весом 18 граммов. А это уже крупный размер и отягчающие обстоятельства.

- Согласно материалам дела, сверток с наркотическими средствами двое несовершеннолетних нашли в лесной местности на территории Майкопа. Они решили хранить его для последующего совместного употребления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Подростков подозревают в незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

- Уголовное дело возбуждено. Расследование продолжается, - дополнили в следкоме республики.

Сейчас следователи проводят по уголовному делу необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств.