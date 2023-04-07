Волонтеры Кубани передали бойцам в зону СВО внедорожник за 700 тысяч рублей

Автомобиль был передан бойцам. Фото: скриншот видео.

Все две недели потребовались краснодарским волонтерам, чтобы закрыть сбор для стрелкового полка, находящегося сейчас под Угледаром. Бойцы обратились к общественникам с просьбой – нужен внедорожник! Пусть не новый, но зато такой же крепкий и выносливый, как они сами.

- Эти ребята, из тех, кого мы хорошо знаем. Они дольше всех на передовой. Кто-то год, кто-то с 2014-го. Но таких, конечно, уже мало. Бьются они на самом горячем сейчас направлении – угледарском, - рассказали в благотворительном фонде «Добро и Дело». - Командир - наш, краснодарец с луганскими корнями. Он давно мог бы что-то у нас попросить. Но он такой командир, который найдет все сам, и всегда говорил: отдайте, кому нужнее, когда будет очень надо, я попрошу. И вот этот момент настал. Им нужен автомобиль.

В начале марта был объявлен сбор. Для покупки не нового, но исправного и на ходу автомобиля требовалось собрать 700 тысяч рублей. И вот уже 23 марта благая весть – сбор не только закрыт. Уже и внедорожник подобран. Да такой, что под стать парням-патриотам, находящимся в зоне спецоперации. За УАЗ Патриот пришлось ехать в Москву.

- Общими усилиями мы собрали деньги на покупку автомобиля, так что у нашей команды теперь есть свой УАЗ Патриот. Скоро на этом Патриоте отправимся отвозить очередную партию гуманитарного груза, - рассказали в благотворительном фонде «Добро и Дело».

В первых числах апреля автомобиль был передан бойцам стрелкового полка.