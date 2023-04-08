Чемпион России по брейк-дансу, потерявший ногу после аварии в Сочи, впервые встал на коньки и освоил лыжи

Евгений Смирнов за короткое время освоил горные лыжи. Фото: СОЦСЕТИ

Чемпион России по брейк-дансу Евгений Смирнов из Сочи попал в аварию в далеком 2012-м. На темной трассе мопед парня подрезал лихач, умчавшийся с места происшествия. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Правую ногу спортсмена буквально «съела» газовая гангрена (тяжелейшее осложнение после серьезных ран, которое развивается, если перестает поступать воздух). Брейкдансеру пришлось ее ампутировать...

Так выглядела нога Жени до ампутации.

Многие думали - парень, у которого за спиной десять лет занятий танцами, больше не сможет заниматься любимым делом. Но оказались не правы. Евгений научился заново ходить, держать равновесие и управлять своим телом. Да так, что своим выступлением в 2015-м поразил жюри и зрителей на шоу «Танцы».

Евгений продолжает вести активный образ жизни.

Своими успехами Евгений продолжает делиться и сейчас. Мужчина освоил горные лыжи. В полной экипировке на одной ноге он катается по снежному склону. На него оглядываются даже «бывалые» - народ просто останавливается и достает телефоны, чтобы снять видео. Не каждый день увидишь такое мастерство!

Кроме того, спортсмен научился стоять на коньках и даже сделал несколько пробных прокатов по ледяной арене.

- Скажите, что это не круто и классно. Имея ногу, я ни разу не стоял на коньках. И тут ноги нет - есть коньки, - сказал Евгений во время съемки короткого видео.

Напомним, ранее стало известно, что Евгений устроился на работу в правительство Москвы в однин из департаментов. Он - специалист по созданию доступной городской среды.

Кстати, его инклюзивная школа танцев «Рыжий Dance» продолжает принимать детишек. За это Евгений стал одним из победителей премии «Я - гражданин!»

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- Я хочу открыть окно, и увидеть, как Женька приехал к нашему дому на велосипеде и принес с собой кучу ватрушек, как всегда. А потом забежал в дом, взял мою дочку на руки. Хочу, смотреть как он по три часа разговаривает по телефону с девушкой и у него краснеют уши, - такими сообщениям от друзей 25-летнего чемпиона России по брейк-дансу Евгения Смирнова пестрит интернет (читайте далее)