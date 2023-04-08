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8 апреля 2023 8:19

Устроил пожар от обиды. Отшельник, который жил на обрыве с видом на море в Анапе, спалил свой дом

Отшельник, обустроивший шалаш на обрыве с видом на море в Анапе, сжег свое жилище
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Отшельник сжег свой дом

Отшельник сжег свой дом

Многие жители Анапы знают отшельника из Тувы, что живет на краю земли. Буквально. Мужчина семь лет назад обустроил жилье с видимом на море. Из мусора построил шалаш на Высоком берегу, а из окон и дверей сделал лестницу, чтобы удобнее было подниматься на вершину. В строительстве использовал все то, что местные жители выносят на свалку: деревянные палки, поддоны, фанеру и многое другое. Даже сам провел электричество. А анапчане стали считать его местной достопримечательностью.

- Я постоянно заходил к нему в гости. Спрашивал, как живет, чем занимается. Я предлагал ему свою помощь. Но он отказывался. Спросил у него, чем питается. Оказалось, что тоже ищет еду в мусорке. Во время поиска пропитания отшельник заодно искал различный хлам для своего “дома”. У него была целая пещера, - рассказывает KP.RU анапский эколог, создатель эко-лестницы “300 ступеней” Евгений Грошев.

По словам Евгения, в прошлом году сель сошла прямо на жилье отшельника. Но наш герой не отчаялся и передвинулся на 50 метров в сторону от оползня.

- Он нашел нору и там себе оборудовал шалаш. Блогеры начали ходить и снимать его. Видимо, это дошло и до администрации. Это несанкционированное место проживания, опасное, - сообщил Евгений Грошев.

Поэтому 7 апреля городская служба спасения решила ликвидировать его домик. Сначала вынесли все вещи (в итоге набрали восьмикубовый бункер мусора). Евгений Грошев стал свидетелем того, как выгоняют отшельника и уничтожают его дом.

- Я смотрю, что он ходит рядом с домом своим. Я подошел и предложил ему снова помощь. Говорю, ну раз тебе жить негде, то давай перебирайся ко мне. У меня на Малом Утрише есть рыбацкий домик. Пристроим тебя, будешь ловить рыбу. Но он снова отказался. Начал свой дом обливать маслом и поджег. Поднялся наверх и собрался уходить. Наверное, обиделся, что лишили дома. Я спросил, куда он теперь пойдет. Отшельник ответил, что вернется на родину, - завершил рассказ Евгений Грошев.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- В 13:19 часов 7 апреля диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Таманская. В 13:27 часов по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на пустыре на площади 5 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за три минуты. Пострадавших и погибших нет, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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