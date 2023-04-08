Устроил пожар от обиды. Отшельник, который жил на обрыве с видом на море в Анапе, спалил свой дом

Отшельник сжег свой дом

Многие жители Анапы знают отшельника из Тувы, что живет на краю земли. Буквально. Мужчина семь лет назад обустроил жилье с видимом на море. Из мусора построил шалаш на Высоком берегу, а из окон и дверей сделал лестницу, чтобы удобнее было подниматься на вершину. В строительстве использовал все то, что местные жители выносят на свалку: деревянные палки, поддоны, фанеру и многое другое. Даже сам провел электричество. А анапчане стали считать его местной достопримечательностью.

- Я постоянно заходил к нему в гости. Спрашивал, как живет, чем занимается. Я предлагал ему свою помощь. Но он отказывался. Спросил у него, чем питается. Оказалось, что тоже ищет еду в мусорке. Во время поиска пропитания отшельник заодно искал различный хлам для своего “дома”. У него была целая пещера, - рассказывает KP.RU анапский эколог, создатель эко-лестницы “300 ступеней” Евгений Грошев.

По словам Евгения, в прошлом году сель сошла прямо на жилье отшельника. Но наш герой не отчаялся и передвинулся на 50 метров в сторону от оползня.

- Он нашел нору и там себе оборудовал шалаш. Блогеры начали ходить и снимать его. Видимо, это дошло и до администрации. Это несанкционированное место проживания, опасное, - сообщил Евгений Грошев.

Поэтому 7 апреля городская служба спасения решила ликвидировать его домик. Сначала вынесли все вещи (в итоге набрали восьмикубовый бункер мусора). Евгений Грошев стал свидетелем того, как выгоняют отшельника и уничтожают его дом.

- Я смотрю, что он ходит рядом с домом своим. Я подошел и предложил ему снова помощь. Говорю, ну раз тебе жить негде, то давай перебирайся ко мне. У меня на Малом Утрише есть рыбацкий домик. Пристроим тебя, будешь ловить рыбу. Но он снова отказался. Начал свой дом обливать маслом и поджег. Поднялся наверх и собрался уходить. Наверное, обиделся, что лишили дома. Я спросил, куда он теперь пойдет. Отшельник ответил, что вернется на родину, - завершил рассказ Евгений Грошев.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- В 13:19 часов 7 апреля диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Таманская. В 13:27 часов по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на пустыре на площади 5 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за три минуты. Пострадавших и погибших нет, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Дом на краю земли. Отшельник обустроил жилище на обрыве с видом на море в Анапе

Полиция проводит проверку по факту заселения мужчины на опасной скале в Анапе (подробнее)