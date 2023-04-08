Стадион «Фишт» стал лебедем, а мацестинская ротонда - тортом. Достопримечательности Сочи превратили в анимацию

Стадион "Фишт" изобразили в виде лебедя. Фото: t.me/more_zov

В соцсетях появились всем известные достопримечательности Сочи, которые «доработали» художники. Их перо коснулось Олимпийского парка, Красной Поляны и не только. И, стоит сказать, анимированные картинки приобрели особый шарм - их так и хочется разглядывать.

Например, стадион «Фишт» превратился в лебедя. Спортивное сооружение построили к зимней Олимпиаде специально для церемоний открытия и закрытия. На самом деле, если присмотреться, то со стороны Олимпийского парка стадион похож на крылья взлетающего лебедя. Словом, то, что играло в воображении, воплотили в жизнь.

Чашу олимпийского огня, что находится на Медальной площади в Олимпийском парке, тоже преобразили. Художники сделали ее трамплином для прыжков на лыжах - запечатлели как раз момент, когда спортсмен несется вниз. Выглядит очень необычно.

Какой был бы эффектный прыжок! Фото: t.me/more_zov

Популярное у туристов сочинское колесо обозрения тоже обыграли - оно стало частью велосипеда, которым управляет косолапый. Похоже, художник вдохновлялся сказкой Корнея Чуковского - «ехали медведи на велосипеде».

Ехал медведь на велосипеде, вот только колесо у него необычное. Фото: t.me/more_zov

Зимний театр Сочи заиграл другими красками, когда на его крыше пририсовали оригами журавлика.

Зимний театр тоже "дорисовали". Фото: t.me/more_zov

А фонтанная чаша санатория им. Орджоникидзе, закрытый на реконструкцию, стала балетной пачкой танцующей девушки.

Чаша фонтана и правда выглядит, как балетная пачка. Фото: t.me/more_zov

Не обошли стороной и горнолыжный курорт Сочи. Известные здания с красными крышами, словно чешуя на коже у ящерки - согласитесь, очень похоже!

С высоты здания и правда похожил на чешую. Фото: t.me/more_zov

А эту достопримечательность вы точно видели, когда гуляли около Морского вокзала. Эта ротонда не раз становилась фотолокацией у туристов. А в воображении художников крыша сооружения превратилась в НЛО.

Крыша ротонды у Морпорта похожа на НЛО, замечали? Фото: t.me/more_zov

И на десерт - еще одна забавная картинка. Знаменитую мацестинскую ротонду с трудом удалось узнать под таким слоем крема!