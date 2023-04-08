Огненный байк и шлем с героями комиксов: кто участвовал в мотопробеге в Краснодаре

Мотосезон - 2023. Фото: Виталий ТИМКИВ

Слышали рев моторов? Это краснодарские байкеры открыли мотосезон - 2023. Колонна мотоциклистов выстроилась около одного из крупных ТЦ. Байки самых лучших производителей и самого разного калибра, а рядом с ними их “наездники” в кожаных куртках и перчатках.

Десятки мотоциклов промчались по улицам города Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт дали ровно в полдень. Десятки мотоциклов промчались по улицам города: Трамвайной, Старокубанской, Селезнева, Ялтинской, Северной, Красных Партизан и до Западного Обхода. Каждый из байкеров старался выделиться из толпы. Наряжались не только сами, но и украшали своего «коня».

Огненный мотоцикл Фото: Виталий ТИМКИВ

Больше всего в колонне привлекал внимание огненный мотоцикл. Его владелец раскрасил корпус своего байка, нарисовав на нем языки пламени.

Шлем с Веномом Фото: Виталий ТИМКИВ

А вот с ним по соседству едет мотоциклист, чей шлем разукрашен в стиле известного американского боевика. Правда, пасть с острыми зубами владелец байка решил смягчить, потому прикрепил сверху уточку (кстати, на самой резиновой игрушке тоже был шлем - безопасность превыше всего).

Кстати, вместе с байкерами в колонне проехали и спасатели. Работники МЧС в свой выходной пересели на ярко-красные мотоциклы.

Спасатели на ярко-красных мотоциклах Фото: Виталий ТИМКИВ

Стоит сказать, что мотопробег – не только традиция, но и напоминание другим участникам движения о том, что с приходом тепла они выехали на дороги Краснодара. Конечно, каждый мотоциклист надеется, что водители легковушек будут вежливыми, в свою очередь, они пообещали - соблюдать правила и не рассекать по городу на большой скорости.

- На дороге все участники дорожного движения равны. Прежде всего - доброта и вежливость, внимание, - прокомментировал флешмоб президент мотоклуба «Кузнецы» Виталий Якуш