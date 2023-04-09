Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ

Посевные работы начались на Кубани. Они продлятся до конца весны. Только под яровые культуры в этом году было отведено 1,7 млн гектаров. Об этом сообщил глава Кубани, Вениамин Кондратьев.

Добавим, что в 2022-м краевой АПК занял первое место в стране по производству сельхозпродукции. Его выручка составила 660 млрд рублей.

Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ

Также в крае засеяли сахарную свеклу. Под нее отвели около 200 000 гектаров. Причем эта цифра растет не первый год.

Отметим, что ежегодно из краевого бюджета выделяются миллионные субсидии производителям. Они идут на компенсацию покупок российских семян. Только в 2023-м из бюджета Кубани будет выделено 15 млн рублей на эти цели.

Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ

Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ

Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ

Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ

Посевные работы Фото: Виталий ТИМКИВ