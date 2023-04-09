Стала известна судьба конфискованного льва Тиграна из Анапы, которого увезли в Белгородскую область

Фото: t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Эта история началась еще два года назад. Волонтеры из Анапы забили тревогу, когда увидели условия содержания льва. Он жил в парке 30-летия Победы. Но маленького манежа хищнику не хватало. И люди обратились в полицию.

Так выяснилось, что раньше животное работало на улицах Анапы. Его использовали уличные фотографы. Так о хищнике узнали активисты. Они передали информацию в полицию. А сотрудники изъявили льва – передали его местному предпринимателю. Он взял животное под опеку – в парке.

Только делал это мужчина незаконно. По данным Южного управления Росприроднадзора у бизнесмена даже не было требуемой лицензии.

- Также у него отсутствовала разрешительная документация, позволяющая содержать и использовать объект животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, - добавили в ведомстве.

В конце декабря 2022-го – спустя два года после начала истории – животное конфисковали. А владельцу выписали штраф – полмиллиона рублей. А льва увезли в Старый Оскол – в зоопарк. Но там он не прижился.

- Лев Тигран прибыл к нам из прежнего места содержания и присоединился к львиной семье, состоящей из двух пар львов: Бони и Анфисы и молодых Симбы и Налы. Животное прошло карантин, получало усиленное питание и комплекс витаминов, – рассказал директор Старооскольского зоопарка Сергей Раздобудько.

Также он добавил, что решение о переезде хищника приняло «Российское объединение «Союз зоопарков и аквариумов». Оно поставило зоопарк в известность о скором отбытии льва. При этом ни город, ни зоопарк организация еще не раскрыла. Ожидается, что это случится на следующей неделе.