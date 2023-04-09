ФК «Краснодар» устроит распродажу лидеров. Узнали подробности

Матвей Сафонов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» ждет распродажа. Уже летом «быки» расстанутся с несколькими лидерами. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, команда Сергея Галицкого точно расстанется с Эдуардом Сперцяном. За полузащитником сборной Армении уже не первый год охотятся клубы из европейских топ-лиг.

Сообщается, что «Краснодар» намерен выручить за игрока не менее 12 млн евро. При этом уже сейчас за футболиста дают 8. Эти деньги предлагает «Милан» из итальянской Серии А.

- Сергею Галицкому, чтобы содержать команду и развивать клуб, надо делать трансферы футболистов на выход за деньги, – добавляет инсайдер.

Ожидается, что Эдуарда Сперцяна безболезненно заменит Кади. Еще один кандидат на выход – Матвей Сафонов. Звезда сборной России мечтает о карьере за рубежом. Он не раз говорил об этом в интервью.

- Готовится схема с арендой Моти на следующий сезон в клуб, выступающий в еврокубках, – объясняет Иван.

Так у Матвея Сафонов будет шанс заявить о себе в Европе, а у «Краснодара» – получить оффер из топ-клуба. При этом продавать голкипера в российские команды Сергей Галицкий не хочет. Ранее об интересе к игроку заявлял петербургский «Зенит». А «быки» якобы выкатили сине-бело-голубым чек на 40 млн евро.

Заменить Матвея Сафонова должен Станислав Агкацев, еще один воспитанник «Краснодара». Также «быки» расстанутся с Алексеем Ионовом. Ранее сообщалось, что черно-зеленые предложат полузащитнику новый контракт – на один год. Но инсайдер убежден, что боссы клуба откажутся от оффера.