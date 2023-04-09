Пробка длиною в 100 футбольных полей растянулась с Черного моря

Фото сервиса Яндекс. Пробки

Жаркие выходные выдались на Кубани. Температура воздуха в крае прогрелась до плюс 25 градусов. На солнце столбики термометров показывали до плюс 35-и. А на пляжах на побережье не было свободных лежаков. Одни люди загорали, другие – даже купались.

Но выходные закончились – и люди рванули домой. После обеда в воскресенье, 9 марта, трасса со стороны Черного моря окрасилась в бордовые цвета. Основные заторы образовались в горах – от села Молдовановка до Хребтового. Там пробка растянулась на 10 км, или 100 футбольных полей.

Причем местами скорость движения на участке не превышала даже 2 км/ч. А каждые 10-15 минут затор увеличивался еще на 150-200 метров.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас движение на участке улучшилось. Пробка сократилась до восьми км и сдвинулась в сторону Горячего Ключа. Ожидается, что новый затор может образоваться у курорта уже через пару часов.