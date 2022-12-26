Десятки машин, а вместо звезды - вертолет: Гигантскую елку собрали из транспорта на Кубани

Фото: vk.com/zone_of_racers_club

У гонщиков Краснодарского края есть традиция – в преддверии зимних праздников собираться и выстраиваться елочкой. Этот год не стал исключением: десятки машин выстроились на аэродроме «Азимут» в станице Новотитаровской двумя параллельными рядами по диагонали, сформировав главный символ Нового года. А место звезды занял красный большой вертолет.

- Флешмоб «АвтоЕлка» уже стал традиционным, мы начали выстраиваться в 13 часов, закончили к 17. А фото делали, когда уже стемнело, - рассказали в автоклубе Zone of Racers.

Фото: vk.com/zone_of_racers_club

В этом году, правда, видео с высоты птичьего полета не сняли из-за запрета на полеты дронов. Но с земли видно, что в новогоднем флешмобе приняли участие около сотни машин. Как сообщили в соцсетях представители автоклуба в соцсетях, построение заняло более четырех часов. Некоторые участники нарядили машины гирляндами и флагами.

Участников акции на аэродроме угощали горячим кофе со сладостями, а на фоне играла новогодняя музыка, которая создавала особую атмосферу. Отчетное видео организаторы обещали опубликовать позже.

Фото: vk.com/zone_of_racers_club

В прошлом году гонщики также включали фары в ночи, выстроившись елочкой. Тогда на площадке собралось 78 машин во главе с винтокрылой машиной.