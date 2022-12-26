Один из лучших в стране: как глава Сочи оказался в лидерах «Национального рейтинга мэров»

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в рейтинге мэров, который по итогам работы в 2022 году подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

Объективная оценка

Разработчики проекта отметили, что в поле зрения экспертов попали 88 городов России. В их числе столицы регионов, такие как Казань, Санкт-Петербург, Грозный, а также крупные финансовые и экономические центры.

Как отметили авторы проекта, «Национальный рейтинг» формировался путем опроса представителей экспертного сообщества. Как очного, так и заочного. Но участие в нем принимали не только политологи, а максимально широкий круг людей различных профессий и социальных групп.

Подобный подбор экспертов, отметили авторы, дает релевантную и объективную оценку работы того или иного главы города, максимально приближенную к мнению простых людей.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Восходящий тренд

По итогам рейтинга, первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин. Однако представители ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ отметили, что в данном случае Собянина рассматривали не как руководителя субъекта Федерации, а именно как мэра столицы.

На втором месте рейтинга расположился мэр Казани Ильсур Метшин, а на третьем – глава Сочи Алексей Копайгородский.

При этом, как отметили авторы «Национального рейтинга», в течение этого года глава города-курорта значительно улучшил свои позиции. Если по итогам первого полугодия он занимал пятое место, то к осени поднялся на строчку выше. По итогам работы за год уже оказался в тройке лидеров. Подобные показатели авторы рейтинга назвали восходящим трендом.

Фундаментом для улучшения показателей стали объективные характеристики. В числе которых работа по улучшению социальных условий жизни местного населения и удовлетворению других важных потребностей.

В Сочи в этом году реализуется ряд важнейших инфраструктурных проектов. Это благоустройство общественных территорий, пляжей, парков и скверов, а также строительство школы в микрорайоне Мамайка, которую люди ждали последние несколько лет.

Кроме того, в городе-курорте ведется работа по созданию генерального плана, который планируется утвердить уже в следующем году. Согласно разрабатываемому документу, в Сочи в ближайшие несколько десятилетий планируется построить порядка 300 социальных объектов. Под них уже зарезервировали земельные участки. 50 из них по поручению Алексея Копайгородского планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Комплексное развитие города

Пожалуй, один из важнейших и масштабных инфраструктурных проектов не только для города-курорта, но и для страны в целом – комплексное развитие Сочи до 2030 года. В частности, строительство и модернизация очистных сооружений, прокладка канализационных сетей, водопровода, берегоукрпление и так далее.

Ее реализация позволит протянуть коммуникации до участков, выделяемых многодетным семьям, построить канализационные коллекторы, водовод, который будет питать Хостинский район, а также восстановить четыре километра беговой линии в Лазаревском районе.

По предварительным данным, на реализацию стратегии по развитию Сочи до 2030 года выделяется 173 млрд рублей.

Кроме того, в городе-курорте активно реализуются инвестиционные проекты. Только в этом году на Международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге, власти Сочи подписали 13 соглашений о реализации инвестпроектов на сумму в 154 млрд рублей.

Более того, на реализацию национальных проектов в городе-курорте направили 25 млрд рублей. При этом местная администрация самостоятельно привлекла порядка 10 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом.

Основной драйвер экономики

Эксперты отметили и то, каким образом власти развивают основной драйвер экономики Сочи – туристическую и курортную составляющие. Основная цель городской администрации – укрепление репутации как здравницы и курортного центра страны.

Политолог Павел Салин отметил, что этот год был довольно трудным не только для губернаторского корпуса, но и для мэров. Однако ведение специальной военной операции не оказало на Сочи действительно серьезного влияния.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Эксперты отметили, что экономические показатели города-курорта в этом году продолжали расти, что говорит об адаптации к сложившимся политическим вызовам, сложившимся не только внутри страны, но и за ее границами.

В этом году Сочи стал одним из центров притяжения туристов со всей России. В сезон его посетили более 7,2 млн человек. Кроме того, власти города-курорта оказывают масштабную поддержку не только переселенцам, но и жителям присоединенных к России территорий, а также и участникам СВО, постоянно отправляя на фронт гуманитарную помощь.

Кроме того, по инициативе Алексея Копайгородского, Сочи также начал принимать раненых участников специальной военной операции, которые на базе здравницы проходят курс реабилитации.

Также оказывается всесторонняя поддержка семьям мобилизованных граждан. Администрация помогает не только финансово.

Особую роль в одобрении действий мэра играет его открытость. Алексей Копайгородский, отметили авторы рейтинга, регулярно проводит встречи с местными жителями, дает обратную связь в социальных сетях, а также совершает объезды районов города.

Мнение политологов

Политический консультант. Директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов отметил, что Алексей Копайгородский возглавляет Сочи уже более трех лет. При этом в первые два года он удивил экспертов своей эффективной работой.

В частности, он наладил взаимоотношения с федеральной властью и добился выделения для Сочи значительных средств, которые пошли на развитие города-курорта. Помимо этого, его команда разработала и презентовала грамотную программу развития города на ближайшие несколько лет.

Третий год у руля города, добавил Фетисов, показал, что Алексей Копайгородский не только не сбавил в своей работе, а даже прибавил. Это в том числе выражается в реализации программы по развитию Сочи.

- Говоря об итогах 2022 года для Алексея Копайгородского, важно отметить, что он начал менять имидж Сочи. Город традиционно воспринимается в России как один из основных туристических центров. Учитывая, что в 2022 году многие популярные у россиян зарубежные направления оказались закрыты, а Крым по понятным причинам не пользовался значительным спросом у туристов, Копайгородскому для того, чтобы считаться успешным руководителем, казалось бы, нужно было просто заниматься самой по себе очень непростой темой туризма, не допускать никаких проколов и спокойно почивать на лаврах. Мэр Сочи, который справился с задачей по успешному проведению туристического сезона, пошёл другим путем, - прокомментировал Дмитрий Фетисов.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В частности, Сочи развивается не как моногород, в котором делается ставка только на курортную составляющую. Алексей Копайгородский уделяет большое внимание бизнес-сфере. Об этом говорит открытие муниципального коворкинга для предпринимателей, работа с инвесторами и так далее.

Политолог отметил, что от этого город получит значительные дивиденды, которые будут выражаться в реализации инвестпроектов, создании тысяч новых рабочих мест, развитии экономики, социальной сферы, инфраструктуры.

- Таким образом, уходящий год Копайгородский может уверенно записать себе в актив. Но надо бы отметить ещё и немаловажный момент. Три года назад Копайгородский приходил руководить городом с, мягко говоря, непростыми и ресурсными местными элитами. И за все эти три года не случилось ни одного крупного конфликта между ними. И этот фактор показывает, что в Сочи Копайгородский заслужил репутацию не только эффективного управленца, но ещё и грамотного политического менеджера, способного гасить межэлитные конфликты в самом зародыше. Это очень важное качество, которое дополняет блестяще налаженная коммуникация с местными жителями, оперативная реакция на возникающие резонансные проблемы, без которых, разумеется, не обходится, особенно в таком сложном городе, как Сочи, - отметил Дмитрий Фетисов.

Эколог, заместитель ученого секретаря Сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная напомнила, что Алексей Копайгородский объявил в Сочи 2022 год Годом экологии.

По ее словам, в городе-курорте в этом году реализовали более сотни крупных экологических инициатив в разных отраслях экономики. Многие из них были направлены на сохранение и приумножение уникальной субтропической природы курорта.

- Известный сочинский художник-дендролог Сергей Венчагов писал: «Сочи – город двух морей: Чёрного и Зелёного. Нам надо помнить это всегда и бережно обращаться с этим огромным богатством». В 80-х годах прошлого века он создал знаменитый сочинский стиль озеленения и был удостоен Государственной премии СССР за создание садово-парковой среды центра города-курорта Сочи, - отметила Юлия Набережная.

Однако почти все его наследие утрачено. Но по поручению Алексея Копайгородского восстановили девять исторических образцов ландшафтного искусства в центре города. В частности, открыто новое зеленое пространство у Зимнего театра, выполненное в фирменном сочинском стиле озеленения – Эвкалиптовый сквер имени Сергея Венчагова. Деревья на его территории были высажены почти 100 лет назад.

- Сейчас все десять зелёных оазисов объединены в единый пешеходный туристический маршрут. Нам — учёным, историкам, всем сочинцам — особенно важно это наследие Года экологии в Сочи, добавила Юлия Набережная.