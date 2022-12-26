Год высоких урожаев: аграрии Кубани перевыполнили показатели прошлых лет

Фото «КП»-Кубань

В 2022 году на Кубани был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – более 15 млн тонн, из которых 10,7 млн тонн – пшеница. Свою долю в общий каравай внесли и крупные агропромышленные предприятия региона, и фермерские хозяйства, и индивидуальные предприниматели.

Одним из ключевых предприятий, обеспечивающих продовольствием не только Краснодарский край, но и другие регионы России, является Концерн «Покровский». О том, каким для отрасли был 2022 год, поговорили с главным агрономом концерна Лидией Кухаренко.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

СПРАВКА

Лидия Кухаренко руководит агрономической стратегией ГК «Концерн «Покровский» с 2007 года, общий стаж работы в АПК – 37 лет. В 2004 году получила звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», в 2021 году награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

- Лидия Евгеньевна, в этом году Кубань вновь собрала хороший урожай, подтвердив свой статус крупнейшего сельскохозяйственного региона страны. Существенный вклад в общий результат внесли и предприятия «Покровского» - одного из лидеров региона по урожайности сельскохозяйственных культур. Расскажите о результатах жатвы-2022: какие рекорды вам удалось поставить на своих полях?

- Общий земельный банк концерна превышает 242 тыс. га, все земли консолидированы в Краснодарском крае. Если брать общие показатели группы компаний за 2022 год, то мы получили хороший урожай: по всем основным культурам он выше показателей предыдущих лет. В целом собрали 1,5 млн тонн сахарной свеклы и более 800 тыс. тонн зерна, из которых 710 тыс. тонн – продовольственная пшеница. С каждого гектара получили в среднем 82,2 ц/га озимого ячменя, 70,2 ц/га озимой пшеницы, 64,8 ц/га кукурузы на зерно и 640 ц/га сахарной свеклы. Если брать отдельные хозяйства, то есть еще более весомые результаты. Например, племзавод «Бейсуг» собрал 98 ц/га ячменя, племзавод «Воля» - 78,3 ц/га пшеницы, а в САФ «Русь» убирали в среднем 655 ц/га свеклы, а на отдельных полях - до 810 ц/га. Для сравнения, средняя по краю урожайность ячменя – 68,3 ц/га, пшеницы - 63,2 ц/га, сахарной свеклы – 566 ц/га.

При этом мы не меняли севооборот, валовый сбор и урожайность увеличиваются благодаря внедрению в сельхозпроизводство современных агротехнологий и ведущих научных разработок. Так, при тех же посевных площадях средняя урожайность ячменя и кукурузы по сравнению с прошлым годом выросла на 20%, пшеницы – на 10%, а сахарной свеклы мы собрали с каждого гектара на 100 центнеров больше, чем годом ранее, причем с высокой дигестией – 16%.

- Как вам это удается? Какие факторы и инновации влияют на стабильный рост показателей?

В растениеводстве главное – это стабильность. Урожайность культур зависит от грамотно сформированного севооборота, системы минерального и органического питания, качественных современных СЗР и сроков выполнения полевых работ. Если почва хорошо подготовлена, внесены необходимые дозы минеральных удобрений, если культура земледелия на высоком уровне, то можно зарабатывать при любой погоде и любой конъюнктуре рынка. Несмотря на все трудности года, связанные с дефицитом и ростом цен на импортные комплектующие, запасные части, семена и др., мы ничего не меняли в своей технологии. Не метались из стороны в сторону, не меняли севооборот, не снижали на полях количество органических и минеральных удобрений, ничего не резали, не сокращали и не экспериментировали с аналогами. Мы уверены в своем подходе к земле, поэтому качественно и в срок выполняли все запланированные агроприемы. Мы разработали уникальную технологию обработки почвы, определили необходимые ресурсы и планомерно идем к результату, ежегодно получая стабильно высокие показатели в растениеводстве. И в основе нашей эффективности – планомерное поддержание плодородия почв, над чем в течение многих лет работает агрономическая служба концерна. Бедная земля не родит богатые урожаи.

Фото «КП»-Кубань

- Влияют на урожайность географические особенности мест произрастания культур? Как концерн учитывает агроландшафты своих хозяйств?

- Несмотря на небольшие размеры, Кубань отличается многообразием природных условий. Географически в крае три агроландшафта. И это очень разные зоны – приморские, степные, предгорные. Каждый агроландшафт имеет свой тип почвы, не учитывая этот фактор, мы теряем в урожайности и эффективности бизнеса, усугубляем риски водной, ветровой эрозии.

И это проблема, которую сейчас осознают все – и агрономы, и производственники, и власти. Для ее решения в Краснодарском крае принят закон о сохранении плодородия земли, где предусматривается разработка севооборотов применительно к агроландшафту. То есть меняется сам подход и набор культур, которые рекомендуется сеять в зависимости от географии почв.

- Как вы решаете эту задачу в рамках севооборота концерна?

- Учитывая все эти факторы, мы двигаем культуры таким образом, чтобы сосредоточить посевы зерновых колосовых и сахарной свеклы в равнинных агроландшафтах, а в низинных и предгорных районах – сеем бобовые, рапс, кукурузу и другие подходящие нишевые и технические культуры. Кроме того, в зависимости от направления производства мы строим для каждого предприятия специализированный севооборот. Если это животноводческое хозяйство, то в севообороте обязательно присутствуют кормовые культуры, создается собственная кормовая база. Если в основе растениеводство, то мы выстраиваем такую систему, которая позволит получить высокие урожаи основных культур с экономически обоснованной себестоимостью. И делаем это – за счет включения в севооборот нишевых и технических культур.

- Власти Кубани призывают аграриев и фермеров уходить от монокультур в севообороте и вводить в севооборот более доходные нишевые культуры. Поделитесь опытом: какие культуры вы используете в севообороте и как они влияют на экономику бизнеса?

- На своих полях мы практикуем интенсивное растениеводство и для планомерного повышения урожайности культур используем научно обоснованную систему чередования культур. Нишевые культуры – необходимая часть севооборота, они поддерживают плодородие почвы и обеспечивают урожайность основных культур. Для нас это сахарная свекла и зерновые. Концерн «Покровский» специализируется на зерне - под пшеницей, ячменем и кукурузой занято более 50% общей посевной площади. В зерновом бизнесе у нас создан полностью замкнутый цикл: свои семена – свои поля – свои элеваторы для хранения и продаж. Поэтому нишевые культуры мы выращиваем в первую очередь как вспомогательные и технические, хотя в целом они облагают хорошим потенциалом с точки зрения доходности. В зависимости от конъюнктуры рынка нишевые культуры могут меняться в севообороте без потерь для эффективности растениеводства. То есть не важно, какую именно культуру из семейства бобовых мы используем в севообороте. Есть спрос – выращиваем горох, нет – сою или нут. Можно выращивать рапс - озимый или яровой, масличный подсолнечник, или лен, или техническую коноплю, о которой сейчас много говорят. Важно, чтобы каждое звено – бобовые, масличные и зерновые присутствовало в севообороте в нужном соотношении и последовательности.

- Какие еще факторы, помимо чередования культур и агроландшафта, влияют на высокую культуру земледелия?

- Большое значение имеет ежегодная смена агрономических приемов, каждый из которых планируется с учетом и действия, и последействия. Например, влияние глубокой вспашки под сахарную свеклу сказывается не только на самой культуре, но и на следующей за ней озимой пшеницей, давая значительные прибавки урожая. Другой пример – нерационально ежегодно вносить органические удобрения на каждое поле севооборота без учета их эффективного последействия.

Сейчас, когда химизация растениеводства становится очень широкой и разнообразной, необходимо на несколько лет вперед в рамках севооборота планировать действие и последействие удобрений. Кроме того, система обработки почвы должна разрабатываться дифференцированно под каждую культуру.

Фото «КП»-Кубань

- Есть ли место экологической ответственности в сфере АПК? Должны ли сельхозпроизводители смотреть, например, на 10-20 лет вперед, ведя борьбу за урожай здесь и сейчас?

- Земля - это наше национальное богатство. Мы можем использовать на своих полях такие технологии, которые будут работать на расширенное воспроизводство плодородия, которого в итоге хватит и нашим детям, и их внукам. А можем сжечь этот гумус за десятилетие и перейти на несвойственные нашему земледелию, опасные технологии, базирующиеся на высокой химизации. Для черноземных почв такие методы будут гарантией гибели.

Если для получения урожая используется агрессивная химия, то почва накапливает ее, она переходит в конечную продукцию. И мы потребляем эту некачественную, насыщенную химическими элементами продукцию. Но главное – мы травим землю.

Поэтому биологизация земледелия – наша общая задача, наша ответственность перед следующими поколениями.

Коротко о важном

Концерн «Покровский» - один из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей страны. Агробизнес группы компаний объединяет более двух десятков растениеводческих и животноводческих предприятий в 17 районах Кубани, общий штат сотрудников в регионе - более 7000 человек.

Только цифры

Концерн «Покровский» - многопрофильный аграрный холдинг:

- земельный банк – 242 000 га

- годовой валовый сбор с/х продукции – 2 500 000 т

- переработка свеклы – 2 000 000 т/год

- производство сахара – 300 000 т/год

- молочное стадо – 10 600 голов КРС

- надой молока – 112 000 т/г

- переработка мяса – 33 000 т/г