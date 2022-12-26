Святотатствовал и богохульничал в Сети. На Кубани мужчину приговорили к двум годам тюрьмы за оскорбление чувств верующих

Мужчине дали реальный срок

Армавирский районный суд вынес приговор Сергею Орлову за оскорбление чувств верующих. Он известен как местный блогер. Во время одного из своих стримов молодой человек, по мнению суда и следствия, нарушил закон.

- В июле 2022 года подсудимый, позиционируя себя блогером, играл в онлайн стрим-игру и вел прямую трансляцию на своем канале. Он разместил на нем видеоролик, о чем сообщил другим пользователям и в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих. Размещенные подсудимым видеоматериалы и высказывания совершены в оскорбительной форме (богохульство, кощунство, святотатство), - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Чем именно оскорбил чувства верующих Сергей Орлов, не сообщается. Однако этого хватило, чтобы отправить его на два года в тюрьму. Наказание усилили из-за того, что блогер хранил и употреблял марихуанну.

- Незаконные действия подсудимого были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Также подсудимый совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических веществ (марихуана), - сообщили детали дела в инстанции.

Надо сказать, Орлов во время процесса полностью признал свою вину, потому дело рассматривалось в особом порядке. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.