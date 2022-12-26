«Вязала на фронт в сороковые, а теперь - для наших ребят»: 90-летняя вдова ветерана отправляет носки в зону СВО

Миля Васильевна вяжет с девяти лет. Фото: Евгения СОРОКА

- Господи, помилуй! Убереги наших ребят, - шепчет молитву Миля Васильевна Ивашина, перебирая спицами пряжу.

Петелька за петелькой - и в ее руках быстро появляется очертание будущего теплого подарка нашим бойцам. Вот уже не первую неделю вдова ветерана войны вяжет носки и отправляет их в зону спецоперации. Каждого, кто сейчас стоит на защите страны, бабушка ласково называет - «внучек».

- Для меня они, как родные. Смотрю по телевизору, какие подвиги они там совершают, и потом во сне их вижу, - улыбается Миля Васильевна.

Миля Васильевна говорит, что вязать будет и дальше, чтобы как можно больше солдат получили ее подарок. Фото: Евгения СОРОКА

Совсем недавно она отметила юбилей - ей уже 90 лет! А вязать научилась, когда ей было девять. Школьницей она вместе со сверстницами отправляла шерстяные подарки на фронт для участников Великой Отечественной войны. Хотела быть полезной для тех, кто изгонял фашистов.

В каждую партию гуманитарного груза, которую отправляют в зону СВО, непременно кладут носки от бабушки Мили. Фото: Евгения СОРОКА

- Чтобы выбить врага, многие ребята шли на фронт совсем юными. Мой муж, Алексей Михайлович, ушел воевать, когда ему было всего 15. В первый раз сорвался в 42-м. Его вернули домой — сказав, что мал еще, - вспоминает Миля Васильевна о том, каким был ее супруг. - Но он не собирался сдаваться. Вновь сбежал на фронт, но и во второй раз его отбрили.

В каждую пару бабушка Миля вкладывает молитву, которую пишет от руки. Фото: Евгения СОРОКА

Тогда юноша выучил азбуку Морзе. И с таким навыком парню отказываться уже не стали. Он стал связистом, разведчиком. Он прошел всю войну, которую закончил командиром БМ-13 «КАТЮША» в Вене. У него было множество наград: «Медаль за Отвагу», «Орден Отечественной войны I степени», «Медаль за Боевые заслуги», «Медаль за оборону Кавказа», «Медаль за взятие Вены». Он умер в 1985-м, но Миля Васильевна повсюду носит фотографию мужа с собой.

- Мой супруг и его семья из Волновахи. Жили они и в Мариуполе, потом перебрались на Кубань. А мой сын сейчас находится в Мариуполе, он участвует в восстановлении инфраструктуры города, - рассказывала вдова ветерана. - Летом я услышала, что нашим бойцам можно отправлять посылки. Так и решила начать вязать носки. Сейчас холода наступили — надеюсь, мои подарки пригодятся солдатам. Помогать бабушке Миле начали в Прикубанском Совете ветеранов. Они закупают пряжу.

Вдова ветерана всегда с собой носит снимок супруга.

И тогда, и сейчас каждый носок Миля Васильевна благословляет. В каждую пару она кладет молитву. Послание-оберег пишет от руки, ведь каждый солдат для нее как внук. А еще в носочки она вкладывает сладости. Говорит - мальчики их любят в любом возрасте. Всего в зону СВО отправили уже пять партий, и в каждой были бабушкины подарки.

Ребят в зоне спецоперации Миля Васильевна не устает благодарить - за мужество и отвагу! И каждый раз искренне радуется, когда видит видеоприветы от бойцов.

- Пока глаза видят, пока пальцы действуют, пока нужна помощь ребятам, я буду вязать, - добавляет Миля Васильевна. - Где бы не находились ребята, надеюсь, в моих носочках им будет тепло.