Изучали 40 лет. Ученые из Сочи описали новый уникальный вид подснежника

Подснежник растет примерно на высоте 50-300 метров над уровнем моря. Фото: https://t.me/npsochi_official

В Сочи ученые нацпарка описали новый вид подснежника для науки. Растение обнаружили в известняковом каньоне предгорья юго-восточной части курорта. Подснежник решили назвать Galanthus lebedevae Timukhin et Tuniyev. Вид получил такое наименование в честь ботаника.

- Вид назван в честь Александры Антоновны Лебедевой. Она долгое время работала в Кавказском заповеднике. Александра Лебедева была одной из первых, кто обратил внимание на своеобразие подснежников с известняковых скал в окрестностях Сочи, - рассказали в пресс-службе сочинского национального парка.

Подснежник изучали 40 лет. Фото: https://t.me/npsochi_official

Флористическое исследование данного подснежника длилось 40 лет. Во время изучения растения ученые прибегали к данным по морфологии и распространению представителей рода Galanthus L. Корни подснежника, который обнаружили в горах Сочи, искали на территории Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии. Растение отличается от других содержанием ядерной ДНК.

- Результаты исследований ДНК различных популяций позволили подтвердить наличие в предгорных известняковых каньонах юго-восточной части Сочи и сопредельных районах Абхазии нового для науки вида подснежника, - сообщили в пресс-службе сочинского национального парка.

Удалось выяснить, что подснежник растет на различных каньонах парка. Например, растение можно встретить в ущельях рек Псоу, Хашупсе, Жоэквара, Бзыбь в Республике Абхазия.

Подснежник назвали в честь ботаника. Фото: https://t.me/npsochi_official

Как удалось узнать "Комсомольской правде" - Кубань", подснежник растет на высоте примерно 50 - 300 метров над уровнем моря. Чаще всего его можно заметить на скальных полках известняковых каньонов.

- Судя по современному ареалу, становление подснежника Лебедевой проходило в условиях наиболее теплого предгорного известнякового участка Колхидского рефугиума третично-реликтовых видов, - заключили в пресс-службе нацпарка Сочи.