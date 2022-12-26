График выдачи пенсии в Краснодарском крае на новогодних каникулах изменится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грядут новогодние праздники. Отдыхать жители края будут девять дней — с 31 декабря по 8 января. На время каникул режим работы отделений почтовой связи изменится. Большинство пожилых людей, которые получают пенсию лично из рук почтальона, ждут корректировки в графике выплат. Но в ПФР по Краснодарскому краю спешат успокоить - без денег никто не останется. А некоторые пенсию получат заблаговременно.

- В Краснодарском крае проживает свыше 1,6 миллиона пенсионеров. Из них больше трети получают выплаты в отделениях почтовой связи, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ПФР по Краснодарскому краю.

График выплат пенсий в новогодние праздники в Краснодарском крае 2023: когда принесут пенсию в январе, точные даты выплат пенсий

Для Краснодарского края:

Пенсии, которые по графику доставлялись 3 января, выплатят в этот же день — изменений нет. Те, кто получал 4 и 5 января, должен ждать пенсию 4-го числа. 5 января деньги принесут за 6-е и 7-е, а 6 января — за 8-е и 9-е. Далее график выдачи пенсий и других выплат придет в норму.

Для Краснодара:

3 и 4 января пенсии принесут без изменений. А вот 5 января доставят выплаты за 5-е и 6-е.

6 января почтальон доставит пенсии тем, кто ждет их 7 -гои 8-го. А затем выдача пенсий и других выплат будет осуществляться по прежнему графику.

ВАЖНО!

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк во второй декаде января 2023 года, получат пенсии досрочно. Деньги перечислят 28-29 декабря 2022 года. Остальных людей изменения не коснутся.

Кстати, ранее был опубликован график работы почты в Краснодарском крае в новогодние праздники 2023 года.

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