Для торговых центров началась жаркая пора.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Перед новогодними праздниками покупатели штурмуют торговые центры и магазины. Все крупные точки перед 31 декабря продлевают часы работы, чтобы горожане смогли закупить продукты для праздничного стола и подарки для родных и близких. После Нового года, 1 января, закрываться они не будут, просто откроют свои двери позже обычного.
Узнали, какие магазины будут работать все каникулы, когда откроются остальные и вернутся в штатный режим. «КП» - Кубань» публикует подробный график работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2022–2023.
КОНКРЕТНО
График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2022–2023
Красная площадь (ул. Дзержинского, 100)
31 декабря 2022 года с 10:00 до 20:00;
1 января 2023 года с 15:00 до 22:00;
Со 2 января 2023 года мегацентр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
Гипермаркет «Магнит Семейный»:
С 25 по 30 декабря 2022 года с 08:30 до 01:00;
31 декабря 2022 года с 08:30 до 20:00;
1 января 2023 года с 15:00 до 22:00.
Галерея (ул. Володи Головатого, 313)
До 30 декабря с 10:00 и до 23:00;
31 декабря с 10:00 до 20:00;
1 января с 12:00 до 22:00;
Со 2 января в штатном режиме.
СБС Мегамолл (ул. Уральская ул., 79/1)
Кинотеатры, IMAX
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января с 11:00 до 3:00;
Со 2 по 8 января с 10:00 до 3:00.
Магазины торговой галереи (1-2-3 этажи), фудкорт и точки питания
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января с 12:00 до 22:00;
Со 2 числа с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме).
Мебельные магазины
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января — выходной;
Со 2 января с 10:00 до 21:00 (в обычном режиме).
Ашан
31 декабря с 8:00 до 20:00;
1 января — выходной;
Со 2 января с 10:00 до 23:00 (в обычном режиме).
Леруа Марлен
31 декабря с 8:00 до 18:00;
1 января — выходной;
Со 2 января с 8:00 до 23:00 (в обычном режиме).
Hoff
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января с 14:00 до 22:00;
Со 2 января с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме).
OZ Молл ( ул. Крылатая, 2)
Магазины, боулинг, каток
С 23 по 30 декабря 10:00 23:00;
31 декабря 10:00 19:00;
1 января 15:00 22:00;
Со 2 января в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
Мебельный центр OZ Молл
С 23 по 30 декабря 10:00 22:00;
1 января 15:00 22:00;
Со 2 января в обычном режиме 10:00 22:00.
Кинотеатр
31 декабря 10:00 18:00 (начало последнего сеанса);
1 января 11:00 01:00 (начало последнего сеанса);
2 января и все остальные праздничные дни 10:00 01:00.
Гипертмаркет «О’КЕЙ»
С 28 по 30 декабря круглосуточно;
31 декабря вход до 21:00;
1 января 13:00 22:00;
Со 2 января в обычном режиме 09:00 23:00.
МФЦ
С 31 декабря по 8 января выходной.
С 9 января в обычном режиме.
OBI
31 декабря 08:00 19:00.
1 января 14:00 23:00.
Со 2 января в обычном режиме 08:00 23:00.
Мега Адыгея-Кубань (Тургеневское шоссе, 27)
31 декабря работает до 18:00.
1 января с 14:00.
Со 2 января – в обычном графике с 10:00 до 22:00 ежедневно.
Леруа Мерлен
31 декабря до 18:00.
1 января - выходной.
Со 2 января в обычном графике с 8:00 до 22:00.
Ашан
С 22 декабря до 23:00.
31 декабря до 20:00.
1 января — выходной.
2 января с 10:00.
С 3 января в обычном режиме с 08:00 до 22:00.
График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2022–2023 опубликован по данным крупных торговых точек города.