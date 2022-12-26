Для торговых центров началась жаркая пора. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед новогодними праздниками покупатели штурмуют торговые центры и магазины. Все крупные точки перед 31 декабря продлевают часы работы, чтобы горожане смогли закупить продукты для праздничного стола и подарки для родных и близких. После Нового года, 1 января, закрываться они не будут, просто откроют свои двери позже обычного.

Узнали, какие магазины будут работать все каникулы, когда откроются остальные и вернутся в штатный режим. «КП» - Кубань» публикует подробный график работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2022–2023.

КОНКРЕТНО

График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2022–2023

Красная площадь (ул. Дзержинского, 100)

31 декабря 2022 года с 10:00 до 20:00;

1 января 2023 года с 15:00 до 22:00;

Со 2 января 2023 года мегацентр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

Гипермаркет «Магнит Семейный»:

С 25 по 30 декабря 2022 года с 08:30 до 01:00;

31 декабря 2022 года с 08:30 до 20:00;

1 января 2023 года с 15:00 до 22:00.

Галерея (ул. Володи Головатого, 313)

До 30 декабря с 10:00 и до 23:00;

31 декабря с 10:00 до 20:00;

1 января с 12:00 до 22:00;

Со 2 января в штатном режиме.

СБС Мегамолл (ул. Уральская ул., 79/1)

Кинотеатры, IMAX

31 декабря с 10:00 до 18:00;

1 января с 11:00 до 3:00;

Со 2 по 8 января с 10:00 до 3:00.

Магазины торговой галереи (1-2-3 этажи), фудкорт и точки питания

31 декабря с 10:00 до 18:00;

1 января с 12:00 до 22:00;

Со 2 числа с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме).

Мебельные магазины

31 декабря с 10:00 до 18:00;

1 января — выходной;

Со 2 января с 10:00 до 21:00 (в обычном режиме).

Ашан

31 декабря с 8:00 до 20:00;

1 января — выходной;

Со 2 января с 10:00 до 23:00 (в обычном режиме).

Леруа Марлен

31 декабря с 8:00 до 18:00;

1 января — выходной;

Со 2 января с 8:00 до 23:00 (в обычном режиме).

Hoff

31 декабря с 10:00 до 18:00;

1 января с 14:00 до 22:00;

Со 2 января с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме).

OZ Молл ( ул. Крылатая, 2)

Магазины, боулинг, каток

С 23 по 30 декабря 10:00 23:00;

31 декабря 10:00 19:00;

1 января 15:00 22:00;

Со 2 января в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

Мебельный центр OZ Молл

С 23 по 30 декабря 10:00 22:00;

1 января 15:00 22:00;

Со 2 января в обычном режиме 10:00 22:00.

Кинотеатр

31 декабря 10:00 18:00 (начало последнего сеанса);

1 января 11:00 01:00 (начало последнего сеанса);

2 января и все остальные праздничные дни 10:00 01:00.

Гипертмаркет «О’КЕЙ»

С 28 по 30 декабря круглосуточно;

31 декабря вход до 21:00;

1 января 13:00 22:00;

Со 2 января в обычном режиме 09:00 23:00.

МФЦ

С 31 декабря по 8 января выходной.

С 9 января в обычном режиме.

OBI

31 декабря 08:00 19:00.

1 января 14:00 23:00.

Со 2 января в обычном режиме 08:00 23:00.

Мега Адыгея-Кубань (Тургеневское шоссе, 27)

31 декабря работает до 18:00.

1 января с 14:00.

Со 2 января – в обычном графике с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Леруа Мерлен

31 декабря до 18:00.

1 января - выходной.

Со 2 января в обычном графике с 8:00 до 22:00.

Ашан

С 22 декабря до 23:00.

31 декабря до 20:00.

1 января — выходной.

2 января с 10:00.

С 3 января в обычном режиме с 08:00 до 22:00.

График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2022–2023 опубликован по данным крупных торговых точек города.