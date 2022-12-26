Михаил Мишустин снял с «Елки желаний» открытку от кубанского мальчика. Вот, что ему подарит на Новый год премьер-министр РФ

Благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии Нового года каждый ребенок верит в то, что самое заветное желание совсем скоро сбудется. Исполнить детские мечты помогают в том числе неравнодушные люди – общественники и волонтеры, организовывая массовые благотворительные акции. Одной из них, уже традиционной, стала «Елка желаний». Всероссийская акция ежегодно объединяет неравнодушных жителей страны, которые ненадолго становятся волшебниками и помогают исполнить детские мечты.

За несколько дней до нового, 2023 года хорошая новость пришла и 10-летнему мальчику из Краснодарского края. Рамин Павленко мечтает получить в подарок теннисный стол. А открыткой с его желанием украсили праздничное дерево в Доме правительства РФ.

Именно ее взял 26 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который поучаствовал в новогодней благотворительной акции. Председатель правительства РФ пообещал, что мечту Рамина обязательно исполнят.

- Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе и теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем, и твое желание исполнится, - обратился к мальчику Михаил Мишустин.

В этом году благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля. Желающие исполнят новогодние мечты детей-сирот, детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, ребят из семей с доходом ниже прожиточного минимума и детей военнослужащих и мобилизованных – участников СВО. Кроме того, к акции присоединятся дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее новогодние желания 6 детей исполнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона присоединился к благотворительной акции «ДоброЕлка».

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