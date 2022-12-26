Работал риелтором. Александр Сторожук признался, как попал в ФК «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Александр Сторожук – самый загадочный тренер в российском футболе. Еще пять лет назад он возился с любителями в чемпионате Краснодарского края, а прошлой весной принял топ-клуб. Он возглавил «Краснодар», который остался без легионеров. За неделю чемоданы собрали девять игроков: семь заморозили контракты, двое – расторгли.

Костяк команды составили футболисты «Краснодар-2». Его тренер возглавлял до перехода в основу. По слухам, боссы «быков» даже раздумывали о снятии с чемпионата России, но передумали. Александр Сторожук оправдал доверие – черно-зеленые заняли четвертое место в премьер-лиге, хотя считались претендентами на вылет из-за отъезда лидеров.

Уже летом Александр Сторожук избавился от приставки "исполняющий обязанности тренера" и заключил контракт. Интервью тренер не давал. Он буквально жил на базе.

Впервые специалист заговорил уже зимой. Он рассказал, как оказался в «Краснодаре».

- Отработал четыре года в «Афипсе» – в 2018-м клуб расформировали. Владелец команды Андрей Андреев попросил остаться рядом с ним – у него было несколько спортивных объектов, выставленных на продажу. Я показывал объекты потенциальным покупателям – конечно, чувствовал себя не на своем месте, – заявил специалист в интервью Sports.ru.

Затем тренера позвали в «Краснодар». Сперва он работал ассистентом в третьей команде, затем – во второй, после – возглавил молодежку. По слухам, там он впечатлил Сергея Галицкого.

- Я сразу говорил, что ассистент – немного не моя роль, но, конечно, не мог зайти в такой большой клуб сразу как главный тренер второй команды. Много амбиций, желания решать, – добавлял специалист.

Тогда бизнесмен предложил ему новую работу – в «Краснодаре-2». Его он возглавлял полгода, пока не принял основную команду.