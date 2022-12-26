Из кораллов, шаров и палок. Собрали самые необычные елки Кубани

Подборка необычных елок

Главным символом Нового года является пушистая красавица – елка. Собирать зеленые веточки на площадях городов и станиц начали с середины декабря. Яркие огоньки гирлянд уже вовсю создают атмосферу приближающихся праздников.

Елка в шаре украсила одну из улиц Анапы

На Кубани одни из самых роскошных елок. В Сочи главный атрибут Нового года украсили массивными белыми шарами, в Геленджике новогоднее дерево облачили в круглый сияющий шатер, в Приморско-Ахтарске елка красуется под куполом звездного неба. Другие города не отстали в подаче и удивили местных жителей нарядами хвойных красавиц, которые стали еще и основной фотозоной для любителей селфи.

Роскошные елки в Сочи, Геленджике и Приморско-Ахтарске

В Краснодарском крае старались не только отличиться помпезностью, но и выделиться креативом. С творчеством при украшении елки подошли, например, в Анапе. Здесь сделали все, чтобы соответствовать морской тематике: на хвойные лапки повесили якоря, маяки и песковиков.

Морскую елку нарядили в Анапе

Игрушки-песковики украсили пушистую красавицу на курорте

А во время праздничного мероприятия в городе-курорте из пучин морских на берег доставили еще одну необыкновенную розовую елку – из кораллов. На песчаном берегу вокруг нее хоровод водили Нептун, снежинки-моржи, медузы и осьминог.

Коралловая елка

В Тимашевске перед Домом культуры установили елку в виде полой пирамиды. В ней каждая из сторон треугольников соединена между собой лесками, на которые развесили новогодние игрушки. Издалека в ночи кажется, что шары в пирамиде парят в воздухе. Это придает елке особый шарм.

Парящие игрушки на конструкции в виде елки повесили в Тимашевске

К праздничному украшению новогодних елок с креативом подошли и медики Кубани. Так, в ККБ №2 зеленую красавицу украсили фотографиями. В рамках на веточках красуются снимки всех сотрудников больницы.

Фотографиями украсили елку сотрудники Краевой больницы №2

Елка из ККБ№2

- Большинство елочек в больницах украшены обычными игрушками. Но в некоторых подошли к наряду и установке с креативом, - сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

В Кущевской больнице, например, коридор украшает елка из зеленых надувных шаров, а рядом с ней красуется символ грядущего года – белый кролик с подарком. Медики говорят, что их задумка поднимает настроение всем пациентам.

Шариковая елка с символом года появилась в Кущевской ЦРБ

А в одной из стоматологических клиник Краснодара сказочное деревце нарядили зубными имплантами. Но не совсем ими, а коробочками от искусственных зубных корней.

Пушистая красавица, украшенная коробочками от имплантов, в стоматологической клиники

- Таким образом, мы решили подвести итоги года. Елку украсили коробочками от имплантов, которые были опустошены - год стал рекордным по установкам, - написал врач-стоматолог Агарон Айрапетян в соцсетях.

В цвет российского триколора украсили елку в одном из учреждений Сочи

Кроме этого, в Краснодарском крае проходят различные флешмобы и акции. Одну из них организовали гонщики. На аэродроме в станице Новотитаровской они выстроили машины в виде елки, а вместо звезды поставили вертолет. Потрясающие зрелище было, когда ночью авто заморгали фарами.

Из машин и вертолета собрали елку на аэродроме под Краснодаром

Местные жители стараются креативить и в домашней обстановке. Особенно предприимчивы и изобретательны те, у кого есть домашние питомцы или дети.

Креативная елка из палок. Подальше от собаки.

- Свою елку я сделала из палок и повесила с гирляндой на стену. Так до нее не доберется собака, - рассказала жительница Краснодара Оксана.