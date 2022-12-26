Из кораллов, шаров и палок. Собрали самые необычные елки Кубани

Подборка необычных елок
Главным символом Нового года является пушистая красавица – елка. Собирать зеленые веточки на площадях городов и станиц начали с середины декабря. Яркие огоньки гирлянд уже вовсю создают атмосферу приближающихся праздников.
Елка в шаре украсила одну из улиц Анапы
На Кубани одни из самых роскошных елок. В Сочи главный атрибут Нового года украсили массивными белыми шарами, в Геленджике новогоднее дерево облачили в круглый сияющий шатер, в Приморско-Ахтарске елка красуется под куполом звездного неба. Другие города не отстали в подаче и удивили местных жителей нарядами хвойных красавиц, которые стали еще и основной фотозоной для любителей селфи.
Роскошные елки в Сочи, Геленджике и Приморско-Ахтарске
В Краснодарском крае старались не только отличиться помпезностью, но и выделиться креативом. С творчеством при украшении елки подошли, например, в Анапе. Здесь сделали все, чтобы соответствовать морской тематике: на хвойные лапки повесили якоря, маяки и песковиков.
Морскую елку нарядили в Анапе
Игрушки-песковики украсили пушистую красавицу на курорте
А во время праздничного мероприятия в городе-курорте из пучин морских на берег доставили еще одну необыкновенную розовую елку – из кораллов. На песчаном берегу вокруг нее хоровод водили Нептун, снежинки-моржи, медузы и осьминог.
Коралловая елка
В Тимашевске перед Домом культуры установили елку в виде полой пирамиды. В ней каждая из сторон треугольников соединена между собой лесками, на которые развесили новогодние игрушки. Издалека в ночи кажется, что шары в пирамиде парят в воздухе. Это придает елке особый шарм.
Парящие игрушки на конструкции в виде елки повесили в Тимашевске
К праздничному украшению новогодних елок с креативом подошли и медики Кубани. Так, в ККБ №2 зеленую красавицу украсили фотографиями. В рамках на веточках красуются снимки всех сотрудников больницы.
Фотографиями украсили елку сотрудники Краевой больницы №2
Елка из ККБ№2
- Большинство елочек в больницах украшены обычными игрушками. Но в некоторых подошли к наряду и установке с креативом, - сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
В Кущевской больнице, например, коридор украшает елка из зеленых надувных шаров, а рядом с ней красуется символ грядущего года – белый кролик с подарком. Медики говорят, что их задумка поднимает настроение всем пациентам.
Шариковая елка с символом года появилась в Кущевской ЦРБ
А в одной из стоматологических клиник Краснодара сказочное деревце нарядили зубными имплантами. Но не совсем ими, а коробочками от искусственных зубных корней.
Пушистая красавица, украшенная коробочками от имплантов, в стоматологической клиники
- Таким образом, мы решили подвести итоги года. Елку украсили коробочками от имплантов, которые были опустошены - год стал рекордным по установкам, - написал врач-стоматолог Агарон Айрапетян в соцсетях.
В цвет российского триколора украсили елку в одном из учреждений Сочи
Кроме этого, в Краснодарском крае проходят различные флешмобы и акции. Одну из них организовали гонщики. На аэродроме в станице Новотитаровской они выстроили машины в виде елки, а вместо звезды поставили вертолет. Потрясающие зрелище было, когда ночью авто заморгали фарами.
Из машин и вертолета собрали елку на аэродроме под Краснодаром
Местные жители стараются креативить и в домашней обстановке. Особенно предприимчивы и изобретательны те, у кого есть домашние питомцы или дети.
Креативная елка из палок. Подальше от собаки.
- Свою елку я сделала из палок и повесила с гирляндой на стену. Так до нее не доберется собака, - рассказала жительница Краснодара Оксана.