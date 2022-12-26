Тренер ФК «Краснодар» рассказал о самом страшном разговоре с Сергеем Галицким

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. Он с нуля создал топ-клуб – «Краснодар». За 14 лет «быки» прошли путь от низов – Второй лиги – до дебюта в Лиге чемпионов – главном клубном турнире на планете.

Параллельно бизнесмен развивал академию. Она даже появилась раньше, чем стадион «Краснодара». Современные кампусы, десятки полей, центра для восстановления и школа – академия объединила все. Она даже впечатлила чемпионов мира – игроков сборной Испании. Они остановились в Краснодаре во время чемпионата мира 2018 года.

Сейчас Сергей Галицкий – президент «Краснодара». Он посещает занятия и основной команды, и «школьных», но никого не тренирует. Ранее об этом заявляли эксперты, но так и не нашли доказательств.

По слухам, так бизнесмен нашел Александр Сторожук. Нынешний главный тренер «Краснодар» трудился с молодежкой. Затем он ушел на повышение в «Краснодар-2», а после – в основную команду.

- Помню, когда я возглавлял молодежку «Краснодара», Сергей Волков играл на позиции правого нападающего. Но у него были проблемы и с игрой спиной к чужим воротам, и с ориентацией в пространстве – часто пробрасывал мяч уже за пределы поля, – вспоминал Сторожук в интервью Sports.ru.

По словам тренера, семья посчитала, что парня списали. Мол, перевели на непривычную позицию. Значит, искали повод для ухода. Но Сергей Галицкий считал иначе.

- После первой игры Волкова справа в защите мне позвонил Максим Савостин. Беру трубку, а там: «Добрый день, это Сергей Николаевич. Кто придумал передвинуть Волкова в оборону?» Я подумал, что все – скандал. Галицкий продолжил: «Все правильно, всегда говорил, что крайних нападающих нужно пробовать в обороне», – заключил специалист.

Добавим, что сейчас Сергей Волков – игрок основного состава «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате России и заработал четыре желтые карточки.