«Я такое только в фильмах видел»: Таксист рассказал, как вместе с пассажиркой спасал жизнь прохожему на Кубани

Спасение жизни шло на секунды Фото: Иван МАКЕЕВ

В кубанском городе Туапсе в преддверии новогодних праздником произошло самое настоящее чудо – неравнодушный таксист с пассажиркой оказались в нужный момент рядом с человеком, которому экстренно требовалась помощь. Их оперативность спасла прохожему жизнь.

- Я такое только в фильмах видел, честно. Никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Я подъехал на вызов по адресу, парковал машину и вдруг увидел, как возле ворот мужчина сползает по забору на землю. Он рухнул у меня на глазах! Я выскочил и побежал к нему, остальные проходили мимо. У мужчины изо рта шла кровь и пузырилась пена, я был в шоке, растерялся безумно, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» водитель Яндекс Такси Сасун Микаелян.

Шоферу на помощь подоспела пассажирка, она увидела, что таксист побежал к мужчине и даже не закрыл в машине водительскую дверь.

- Вы знаете, спасителем был не я, а моя пассажирка. Именно она каким-то спокойным здравым тоном говорила, что нужно делать. Мы вместе взяли мужчину под руки и понесли к больнице. Благо идти было недалеко, - поделился туапсинский таксист.

Пострадавший потерял сознание недалеко от медучреждения. Спасители пронесли на руках мужчину около 200 метров, дальше им помогли подоспевшие медики. Жителя Туапсе быстро привели в чувство. Мужчина рассказал, что направлялся на прием, но по пути ему стало плохо.

- Не считаю себя героем, а вот моя пассажирка просто молодец. Она даже не возмутилась, что за время ожидания, пока мы спасали человека, ей накапало 300 лишних рублей. Я звонил операторам и просил, чтобы ей списали эту сумму. Я настолько был всем впечатлен, что даже не спросил ее имени, - отметил Микаелян.

К слову, в Яндекс Такси тоже не назвали имени пассажирки, ссылаясь на то, что не могут раскрывать персональные данные пользователей сервиса. Представители добавили, что сервис оформил возврат средств. Клиентке вернули деньги, которые ей были начислены за ожидание.

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