«Чебурашка» вместо «Аватара». Как живут кинотеатры в Краснодаре после блокады Голливудом

Кинотеатры опустели, но не отчаиваются Фото: Евгения ОСТРАЯ

Кинотеатры в России переживают непростые времена. После отказа ведущих голливудских студий выдавать отечественным прокатчикам удостоверения на показ блокбастеров, посещаемость кинозалов упала на 80 процентов. Однако владельцы бизнеса в Краснодаре демонстрируют удивительный оптимизм. Не только не закрываясь, они строят планы на будущее.

"Комсомолка" прошлась по некогда самым посещаемым кинотеатрам в Краснодаре накануне новогодних каникул.

Место свободно

Одним из самых притягательных мест в Краснодаре был кинотеатр в ТЦ "Галерея". Когда здесь впервые показали "Аватара", люди готовы были стоять между рядов. Но 22 марта в руководстве кинотеатра сообщили, что он закрывается.

А в на месте кинотеатра в "Галерее" - пусто Фото: Евгения ОСТРАЯ

Официальной причиной такого решения назвали внутренние проблемы бизнеса.

- Дело не в санкциях, - заявили "КП"-Кубань" в руководстве краснодарского "Киномакса".

К сожалению, решение было твердым. Сейчас на третьем этаже "Галереи" торгуют сувенирами к праздникам, а помещение пустует.

- Да, здесь был кинотеатр. Но сейчас о нем уже ничто не напоминает, - подтвердил охранник с рацией, и проводил нас подозрительным взглядом до эскалатора.

Из премьер - одни мультики

Былая кипучая жизнь покинула и кинотеатры в СБС и в "Красной площади". Правда, к новогоднему убранству здесь подошли с былой обстоятельностью - на елке в центре холла сидит огромный эльф с крыльями. И уже это одно достойно внимания!

Много мультиков и ни одного блокбастера Фото: Евгения ОСТРАЯ

- У нас много новых премьер мультиков. Они же не запрещены. По 10-15 новинок показываем. Люди идут. Хоть, конечно, и без прежней активности, но идут в кино, - говорит администратор у стойки с яркими афишами в "Красной Площади".

При нас две молодые девушки пришли купить билетики на вечерний сеанс "чего-нибудь комедийного".

Холл кинотеатра в "Красной Площади" украшает огромная елка Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Для того чтобы насытить рынок отечественным кино, нужно снимать по 300-400 картин в год. Этот объем еще нужно нарастить. Нашим киностудиям нужно время. Возможно, в следующем году это получится сделать. Кино, к сожалению, в России не снимается так быстро, как на Западе. Но это большой шанс у нашего кино заполнить пустующую нишу, - говорит "КП"-Кубань" представитель сети кинотеатров "Монитор" в Краснодаре Андрей Попов.

Кроме "Монитора", в Краснодаре работает по-прежнему "Формула кино" Фото: Евгения ОСТРАЯ

В этом году специалисты рады цифрам посещаемости фильма "Сердце Пармы". С удовольствием люди идут в кинотеатры на "Миру", а 1 января Нового года готовятся провести за просмотром "Чебурашки" со звездным составом актеров. Но этого мало.

- Без прокатного удостоверения мы не сможем показать "Аватар" и другие мировые премьеры блокбастеров. Это запрещено законом РФ. Несмотря на все разговоры, закон никто не отменял, и нарушение авторских прав у нас в стране по-прежнему строго карается, - говорит Андрей Попов.

Однако с российскими кинотеатрами по-прежнему не прочь работать зарубежные киностудии с менее громкими именами, чем "Сони Пикчерз", к примеру. Но с "джейсонами стэдхэмами" в главных ролях.