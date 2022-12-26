Фото: пресс-служба Маккаби

Уже скоро футболисты «Краснодара» выйдут из отпуска. В начале января они соберутся на базе, пройдут обследование и укатят в ОАЭ – на сборы. А пока игроки занимаются по индивидуальной программе, руководство клуба ищет нового тренера.

По слухам, боссы уже приняли решение об отставке Александра Сторожука. Правда, по словам специалиста, с ним еще никто не общался по этому вопросу. Но СМИ уже заявили, что специалист останется в системе «быков» – он примет «Краснодар-2», который возглавлял ранее.

По данным инсайдеров, примет «быков» Владимир Ивич, экс-полузащитник сборной Югославии. Его тренерская карьера началась в Греции, где он закончил играть. Три года Владимир возился с молодежью ПАОК, пока не принял первую команду.

Вместе с черно-белыми Ивич взял «бронзу» греческой суперлиги и загремел в больницу. Во время матча болельщики «Панатинаикоса» зарядили в тренера пивной банкой.

Спустя год – в 2018-м – Ивич принял «Маккаби». Вместе с командой из Тель-Авива он дважды выиграл израильскую премьер-лигу, по разу – Кубок лиги и Суперкубок.

Так тренера заметили в Англии. Его пригласили в «Уотфорд», который вылетел из премьер-лиги. В Британии коуч не задержался. Боссы отказали сербу в усилении, а игроки саботировали работу с неизвестным тренером.

Владимир нашел выход – он подтянул в основу молодежь и ввел жесткую дисциплину. Специалист запретил телефоны на поле и в раздевалке и установил дедлайн выезда с базы – минимум через полтора часа после тренировки.

Игроки устроили бунт, а Ивич лишился работы. Причем отставка случилась, когда «Уотфорд» шел на пятой строчке. Затем коуч взял паузу. Он не тренировал больше года – до 2022-го. В июне серб вернулся в Израиль. Он подписал двухлетний контракт с «Маккаби».

По данным СМИ, боссы «Краснодара» уже общались с тренером. Якобы они даже получили его согласие на переход и обозначили зарплату – более миллиона евро в год. Об этом сообщило издание Ynet.