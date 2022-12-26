Фея-крестная для детей мобилизованных. В Краснодаре для дочек военных сшили нарядные платья

В Краснодаре подарили подарки детям мобилизованных. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре дочери мобилизованных получили в подарок новые платья. Наряды для девочек сшили по индивидуальным меркам в кратчайшие сроки, чтобы они смогли покрасоваться в них на новогодних праздниках. Настоящей феей-крестной выступила для юных Золушек депутат городской Думы Марианна Крылова. С ее подачи швеи-мастерицы выбирали фасоны и цвета для платьев, а потом строчили нарядные платья.

Папа 10-летней Миланы Масич ушел на фронт 14 октября. Владимир прошел Чечню, но, когда Родина позвала, повестку ждать не стал, пошел в военкомат сам. Связь с ним бывает крайне редко, и за несколько месяцев девочка успела истосковаться по родному человеку, ведь они очень близки. Сейчас Милаша, как и все дети ее возраста, ждет Новый год, но еще больше - возвращения отца.

Папа Миланы ушел на фронт. Дома его ждут жена и трое детей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Мне папы очень не хватает. Я жду праздник с хорошим настроением, но больше всего хочется, чтобы папа был дома, - говорит она. – А платье мне очень понравилось, оно шикарное, как будто бы его кто-то наколдовал. Я не знала, каким оно будет, получился настоящий сюрприз.

Жена мобилизованного Владимира Масича Анна собирает гуманитарку не только ему, но и сослуживцам.

- Помощь, которую мы отправляем, они получают. Это продукты, термобелье, теплые вещи, чай, кофе и сладости. Мы отправляем сразу на взвод, я размещаю информацию в инстаграме, кто хочет присоединяется, а волонтеры все отвозят, - говорит Анна Геннадьевна.

Милана с нетерпением ждет Новый год. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

5-летняя Даша кружится среди зала в новом сером платье с блестками.

- Я пойду в нем на утренник в садике и буду встречать Новый год дома, - признается малышка.

Ее папа поехал на СВО добровольцем с одним из казачьих отрядов. Три месяца Константин Ефремов был на фронте, потом вернулся домой и сам привел на праздник своих трех детей.

Константин Ефремов был в зоне СВО три месяца. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- У меня четверо детей – один мальчик, остальные девочки. Самая младшая приболела, платье будет примерять уже дома, - делится Константин.

После примерки девочки в новых нарядах отправились на новогоднее представление в Доме культуры Карасунского округа. Про их братьев тоже не забыли – мальчики получили сладкие подарки.