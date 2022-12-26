«Ценой собственной жизни вывел товарищей из-под обстрела»: Орденом мужества наградили участника СВО из Краснодарского края, погибшего на поле боя

В Майкопе посмертно наградили участника спецоперации на Украине. Фото: t.me/Mitrofanov_GA

В Майкопе посмертно наградили Орденом мужества участника спецоперации на Украине. Андрей Викторович Нечаев погиб при исполнении воинского долга.

- Андрей Викторович родился в Тихорецком районе Краснодарского края. Там он в 2015 году окончил школу № 13. После этого его призвали на срочную службу в армию, - сообщил глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Родственникам Андрея вручили Орден мужества. Фото: t.me/Mitrofanov_GA

Нечаев поступил в Военную академию материально-технического обеспечения в августе 2016 года. Он служил в Севастополе в Военно-морском флоте.

Герой на протяжении трех лет принимал участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, а с июня 2021 года по сентябрь 2022 года проходил военную службу. На ней военнослужащий доблестно выполнял поставленные боевые задачи.

Военнослужащий три года участвовал в параде на Красной площади. Фото: t.me/Mitrofanov_GA

Андрей ценой собственной жизни вывел боевых товарищей из-под обстрела. Он смог не допустить потерь среди личного состава и военного имущества.

- Андрей Викторович Нечаев отдал жизнь за мирное будущее. Его поступок навсегда останется в памяти боевых товарищей и жителей Майкопа. Также он будет запечатлен в истории нашей страны. Приношу глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, - сказал глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Андрей вывел боевых товарищей из-под обстрела. Фото: t.me/Mitrofanov_GA

Уточняется, что государственную награду приняли родные героя.