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Происшествия26 декабря 2022 18:55

Бабушку с тремя детьми сбила иномарка на переходе в Краснодаре

Один малыш в тяжелом состоянии
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре произошла авария, в которой пострадали трое детей

В Краснодаре произошла авария, в которой пострадали трое детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре произошла страшная авария. 31-летний водитель иномарки сбил на пешеходном переходе бабушку, которая переводила через дорогу своих внуков.

Страшная авария произошла на улице Просторной, 38-40. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что водитель не притормозил, подъезжая к переходу.

Водитель иномарки не притормозил, подъезжая к пешеходному переходу. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Водитель иномарки не притормозил, подъезжая к пешеходному переходу. Фото: t.me/krd_tipich_ru

- Водитель BMW двигался со стороны улицы Симферопольской в сторону улицы Селезнева. Он наехал на пешеходов, которые двигались по нерегулируемому переходу, - прокомментировал начальник пресс-службы УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Иномарка сбила троих детей, которых переводила бабушка.

По предварительным данным, пострадали двое детей. Травмы получили 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Уточняется, что у девочки зафиксировали повреждения сразу в нескольких местах, а у мальчика оказалась переломана кисть правой руки.

На данный момент вся информация уточнятся, по факту ДТП проводится проверка.

ДТППроисшествия: ЧП