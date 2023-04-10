На фирму Сергея Галицкого в Краснодаре подали в суд из-за долга озеленителям в 36 млн рублей

Озеленители парка и стадиона считают, что им недоплатили. Фото: Евгений Таранжин

Ландшафтные дизайнеры из Краснодара обратились в Арбитражный суд с иском на фирму Сергея Галицкого. Они требуют с бизнесмена 36 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

Пока о сути искового заявления известно немного.

Договорные отношения о поставке услуги с ответчиком возникли 8 октября 2021 года. Озеленители настаивают, что за нее им не заплатили 420 093 евро, или 36 млн руб, уточняет издание.

Кроме того, податели иска собираются взыскать и упущенные проценты за время изменения курса валют.

Надо сказать, параллельно с иском в адрес фирмы Сергея Галицкого в суд подано ответное заявление. Его рассмотрение назначено на 31 мая.

Напомним, аналитики Forbes назвали новую стоимость парка Сергея Галицкого. Они оценили только одну часть главной городской достопримечательности Краснодара в 70 млн долларов, или 5,4 миллиарда рублей. Не исключено, что это цифра неокончательная. И позже она увеличится, в том числе из-за скачка цен на материалы.